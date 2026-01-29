Actualité
Avalanche PGHM secours en montagne
Illustration avalanche. (Photo de Nicolas TUCAT / AFP)

Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches

  • par La Rédaction

    • Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance jaune avalanches ce jeudi 29 janvier 2026.

    Si le temps s'annonce plus calme ce jeudi dans la région et que les vigilance pluie, neige et vent sont de l'histoire ancienne, trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes restent concernés par une vigilance jaune avalanches.

    Il s'agit des trois départements alpins de la région, l'Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. Une vigilance qui sera valable pour l'ensemble de la journée du jeudi 29 janvier 2026.

    JO 2030 : feu vert pour les coûts des infrastructures

