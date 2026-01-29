Le soleil de retour à Lyon ce jeudi, jusqu'à 8 degrés attendus

Le soleil est retour à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise pour une journée d'accalmie où il fera jusqu'à 8 degrés.

Après deux jours de pluies quasiment en continue, les Lyonnaises et Lyonnais vont pouvoir souffler. Ce jeudi 29 janvier, le soleil devrait être majoritaire, avec de belles éclaircies tout au long de la journée, avant le retour de quelques pluies par l'ouest la nuit prochaine.

Côté températures il fait 4 degrés ce jeudi matin et le mercure atteindra les 8 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.