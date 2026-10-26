Oullins-Pierre-Bénite : il fait fuir quatre malfrats qui tentaient de braquer son bureau de tabac

Ce dimanche 25 octobre, quatre personnes ont tenté de braquer un bureau de tabac à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Elles ont été interpellées par les forces de l’ordre.

Il était midi, ce dimanche 25 octobre, lorsque quatre individus encagoulés ont tenté de braquer le bureau de tabac situé rue Chartons, à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l’un des voleurs était armé d’un marteau.

Le gérant de l’établissement a toutefois réussi à les mettre en fuite en usant de gaz lacrymogène. Les quatre suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule volé avant d’être interpellés peu de temps après par les forces de l’ordre.