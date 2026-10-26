Actualité
Illsutration bureau de tabac PMU. (Photo Corinne Simon / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Oullins-Pierre-Bénite : il fait fuir quatre malfrats qui tentaient de braquer son bureau de tabac

  • par LR

    • Ce dimanche 25 octobre, quatre personnes ont tenté de braquer un bureau de tabac à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Elles ont été interpellées par les forces de l’ordre.

    Il était midi, ce dimanche 25 octobre, lorsque quatre individus encagoulés ont tenté de braquer le bureau de tabac situé rue Chartons, à Oullins-Pierre-Bénite, au sud de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, l’un des voleurs était armé d’un marteau.

    Le gérant de l’établissement a toutefois réussi à les mettre en fuite en usant de gaz lacrymogène. Les quatre suspects ont pris la fuite à bord d’un véhicule volé avant d’être interpellés peu de temps après par les forces de l’ordre.

    à lire également
    Manifestation du 24 octobre à Lyon : L’Après dénonce un maintien de l’ordre "catastrophique" et demande des "explications sérieuses" au préfet

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Oullins-Pierre-Bénite : il fait fuir quatre malfrats qui tentaient de braquer son bureau de tabac 09:11
    Manifestation du 24 octobre à Lyon : L’Après dénonce un maintien de l’ordre "catastrophique" et demande des "explications sérieuses" au préfet 08:30
    Lyon : cinq hommes jugés ce lundi pour proxénétisme aggravé pour avoir drogué et prostitué une fillette de 12 ans 07:55
    voiture police faits-divers
    Lyon, Vaulx-en-Velin, Vénissieux… Plusieurs rassemblements organisés ce lundi après l’attentat raciste à Trappes 07:37
    Météo Lyon nuages
    Météo : les nuages s'imposent dans le ciel de Lyon ce lundi, 15 degrés attendus 07:15
    d'heure en heure
    premier vice-président des Entrepreneurs du Rhône et secrétaire national de l’organisation
    "Pour que notre modèle social fonctionne, il faut écouter les entrepreneurs" (Gaëtan de Sainte-Marie) 07:00
    Villeurbanne : le Festival du Film Court revient avec une programmation élargie 25/10/26
    Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de rassemblement renouvelés ce dimanche soir en Presqu’île 25/10/26
    Le slameur lyonnais Gyslain.N va représenter la ville à un concours international aux États-Unis 25/10/26
    Caméras
    Villeurbanne : un atelier de cinéma pour les jeunes du quartier des Brosses 25/10/26
    Lyon : une bijouterie braquée dans la Presqu’île, un suspect interpellé sur l’A450 25/10/26
    Centre commercial Part-Dieu
    Lyon : de nouvelles enseignes attendues à Westfield La Part-Dieu d’ici 2027 25/10/26
    Lyon : un collectif de parents présents aux manifestations du 24 octobre demande des comptes aux autorités 25/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut