Lyon : cinq hommes jugés ce lundi pour proxénétisme aggravé pour avoir drogué et prostitué une fillette de 12 ans

Dès ce lundi 26 octobre et jusqu’au 2 novembre, cinq hommes seront jugés pour proxénétisme aggravé. Ils sont accusés d’avoir prostitué et drogué une fillette de 12 ans qui avait fugué de chez elle en 2022.

À partir de ce lundi 26 octobre et jusqu’au 2 novembre, la Cour d’assises du Rhône jugera cinq hommes accusés d’avoir drogué et prostitué une fillette de 12 ans qui avait fugué de chez elle, avec un parcours de vie déjà abîmé. Comme le rapportent nos confrères du Progrès, la jeune fille aurait en effet été victime d’un viol collectif à l’âge de 10 ans. Une plainte est en cours d’instruction.

Trente clients abusent de la victime

Le 17 juin 2022, alors qu’elle est en vacances au camping dans le sud de la France avec sa grand-mère, la jeune fille s’enfuit. Une semaine plus tard, un client reconnaît la jeune fille sur un avis de recherche et donne l’alerte. La police retrouvera la victime dans un appartement délabré du quai Gillet, dans le 4e arrondissement de Lyon. Des bleus et des traces de couteau sont retrouvés sur son corps. Des analyses révéleront qu’elle a consommé de la cocaïne.

Aux enquêteurs, la fillette racontera s’être prostituée dès le premier jour de sa fuite, puis avoir rencontré les prévenus qui lui auraient "retourné le cerveau" en lui promettant des vêtements ou encore de l’argent et des sacs, tout en connaissant son âge. Ils l’auraient également forcée à prendre de la drogue. Durant cette semaine de calvaire, trente clients abuseront de la victime, qu’elle contactait elle-même via le site Coco, aujourd’hui fermé. Selon elle, si elle ne ramenait pas entre 500 et 1 000 euros par jour, elle subissait des violences, alors que les quatre hommes profitaient de l’argent.

Une deuxième fugue

Après être rentrée chez elle, la jeune fille prendra de nouveau la fuite quatre mois plus tard. En couple avec un certain Nazim, elle ira en Suisse, à Paris et à Cannes, mais là aussi, elle retombe dans la prostitution. Elle est retrouvée par des policiers à Cannes le 23 novembre 2022 grâce à un nouveau témoin. Son petit copain, 20 ans, est interpellé. La victime assure qu’il ne la prostitue pas, car il ne la frapperait pas et ne l’insulterait pas. Il sera également jugé à partir de ce lundi.