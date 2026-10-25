Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de rassemblement renouvelés ce dimanche soir en Presqu’île

Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, reconduit ce dimanche 25 octobre l’interdiction des attroupements et le couvre-feu sur une partie de la Presqu’île de Lyon. Les mesures interviennent après deux week-ends de mobilisation marqués par des violences et des dégradations.

Les restrictions se poursuivent dans le centre de Lyon. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, renouvelle ce dimanche l’interdiction des attroupements de 16 heures à 23 heures, puis instaure un couvre-feu de 23 heures à 6 heures, lundi matin. Les forces de l’ordre resteront mobilisées pour faire respecter les arrêtés préfectoraux.

Le Préfet Étienne GUYOT renouvelle les mesures pour assurer l’ordre public et la sécurité sur une partie de la Presqu’île de Lyon.



➡️interdiction des attroupements dimanche 25 octobre de 16h à 23h



➡️couvre-feu du dimanche 25 octobre à 23h au lundi 26 octobre à 6h



Les forces de… pic.twitter.com/HU031WGzD3 — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) October 25, 2026

Ces mesures concernent une partie de la Presqu’île, notamment le secteur de la place Bellecour. Elles visent à prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public après les violences qui ont touché le centre-ville ces dernières semaines.

Deux week-ends de mobilisation sous tension

Samedi 17 octobre, la mobilisation contre la vie chère a dégénéré en Presqu’île. Des groupes avaient pillé de nombreux commerces et incendié l’office de tourisme, place Bellecour. Une semaine plus tard, ce 24 octobre, environ 10 000 personnes ont de nouveau manifesté à Lyon malgré l’interdiction préfectorale. Les forces de l’ordre ont dispersé plusieurs fois les cortèges, tandis que des affrontements et des dégradations ont de nouveau été signalés en fin de journée.

Les autorités maintiennent donc les restrictions en soirée sur une partie du centre-ville, alors que les forces de l’ordre restent mobilisées pour prévenir d'éventuels débordements.

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