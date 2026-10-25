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La place Bellecour à Lyon.

Lyon : le couvre-feu et l’interdiction de rassemblement renouvelés ce dimanche soir en Presqu’île

  • par Amaury Perrin

    • Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, reconduit ce dimanche 25 octobre l’interdiction des attroupements et le couvre-feu sur une partie de la Presqu’île de Lyon. Les mesures interviennent après deux week-ends de mobilisation marqués par des violences et des dégradations.

    Les restrictions se poursuivent dans le centre de Lyon. Le préfet du Rhône, Étienne Guyot, renouvelle ce dimanche l’interdiction des attroupements de 16 heures à 23 heures, puis instaure un couvre-feu de 23 heures à 6 heures, lundi matin. Les forces de l’ordre resteront mobilisées pour faire respecter les arrêtés préfectoraux.

    Ces mesures concernent une partie de la Presqu’île, notamment le secteur de la place Bellecour. Elles visent à prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public après les violences qui ont touché le centre-ville ces dernières semaines.

    Deux week-ends de mobilisation sous tension

    Samedi 17 octobre, la mobilisation contre la vie chère a dégénéré en Presqu’île. Des groupes avaient pillé de nombreux commerces et incendié l’office de tourisme, place Bellecour. Une semaine plus tard, ce 24 octobre, environ 10 000 personnes ont de nouveau manifesté à Lyon malgré l’interdiction préfectorale. Les forces de l’ordre ont dispersé plusieurs fois les cortèges, tandis que des affrontements et des dégradations ont de nouveau été signalés en fin de journée.

    Les autorités maintiennent donc les restrictions en soirée sur une partie du centre-ville, alors que les forces de l’ordre restent mobilisées pour prévenir d'éventuels débordements.

    Lire aussi : Manifestations du 24 octobre à Lyon: la Préfecture dresse un premier bilan des blessés, interpellations et commerces pillés

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