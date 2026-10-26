Météo : les nuages s'imposent dans le ciel de Lyon ce lundi, 15 degrés attendus

Vue depuis la Place Bellecour sur la colline de Fourvière sous les nuages. @WilliamPham

Après une matinée froide et grise, la brume laissera sa place aux nuages ce lundi 26 octobre à Lyon. Le soleil pourrait toutefois réussir à apparaître à de rares occasions.

C’est une journée fraîche et grise qui attend les Lyonnais ce lundi 26 octobre. Ce matin, les températures sont froides avec seulement 4 degrés, tandis que la brume s’impose malgré un temps sec.

Elle laissera sa place aux nuages à la mi-journée, mais le soleil pourra parfois apparaître. Côté températures, le mercure grimpera jusqu’à 15 degrés entre Rhône et Saône au meilleur de la journée.