Les Foulées de Villeurbanne une nouvelle fois victimes de leur succès

Les inscriptions aux courses chronométrées des Foulées de Villeurbanne 2026 ont été prises d’assaut. En quelques heures puis en quinze minutes, tous les dossards ont trouvé preneur.

L’édition 2026 des Foulées de Villeurbanne confirme son succès populaire. Ouvertes une première fois le 1er décembre, les inscriptions aux courses chronométrées de 21 km, 10 km et 5 km avaient déjà atteint 85 % de remplissage en seulement six heures. La seconde vague, lancée ce mercredi à 14 heures, a définitivement clos le tableau en quinze minutes à peine.

Face à cet engouement, les organisateurs annoncent que les inscriptions aux épreuves chronométrées sont désormais closes. Il reste toutefois quelques places pour le 5 km loisir et le 4 km marche, même si celles-ci devraient être rapidement complètes.

Les entreprises peuvent encore inscrire leurs équipes via le "Challenge Entreprises", qui propose 200 dossards accompagnés de prestations dédiées. Enfin, les bénévoles sont toujours les bienvenus pour renforcer l’organisation le jour de la course, prévue le 5 avril prochain.