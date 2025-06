Michel Sorine, cofondateur et président d'Extra Sports, est l'invité de 6 minutes chrono/ Lyon Capitale.

Labellisé dès 2022 dans le circuit des UTMB World Series, le Trail du Saint-Jacques by UTMB a changé de dimension. Avec 6 500 coureurs attendus les 13, 14 et 15 juin prochains sur le grand territoire du Puye-en-Velay, il s'est hissé parmi les plus grands événements sportifs du territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Une aubaine, les retombées économique ayant été estimées pour le millésime 2024 à 1,4 million d'euros, le questionnaire mené auprès des participants portant uniquement sur la restauration et l’hébergement. On peut donc imaginer la les retombées plus large, les coureurs et leurs accompagnants (en moyenne 2 par trailer) consommant aussi en achetant des souvenirs à l’arrivée, des cadeaux pour leurs proches au retour, en faisant plein de carburant de leur voiture avant de repartir.

"Il n’y a plus un seul logement disponible dans un rayon de 50 kilomètres autour du Puy-en-Velay" indique Michel Sorine, cofondateur et président d'Extra Sports qui organise le Trail du Saint-Jacques by UTMB.

Au point d'être arrivé quasiment au seuil ce ce qui est possible de faire. "Je pense qu’on n’ira sans doute pas au-delà de 7 500-8 000 personnes. Après, ce ne serait pas raisonnable. Il faudrait trouver d’autres formes d’accueil et de logement."

Créé en 2012 par l'association Grand Trail du Saint-Jacques et les Lyonnais d'Extra Sports - l'un des principaux acteurs français d'événements sportifs de masse et de sports en extérieur - le Trail du Saint-Jacques fait désormais partie des UTMB World Series Events qui constituent la première étape pour les coureurs dans leur quête de participer aux UTMB World Series Finals à Chamonix (les courses de la semaine de l'UTMB à Chamonix). Ce sont en effet les seules courses où les athlètes peuvent collecter des "running stones" à utiliser pour le tirage au sort de l'UTMB. Les UTMB World Series Events seront également les seules courses où les élites pourront se qualifier pour les UTMB World Series Finals.

Lire aussi : Le Trail du Saint-Jacques nouvelle course de l'UTMB World Series

Lire aussi : Trail Saint-Jacques by UTMB : sur les chemins de Compostelle



GR65 et chemins de Compostelle

Réputé autant pour ses paysages chargés d'histoire que pour son arrivée spectaculaire au pied de la célèbre cathédrale du Puy-en-Velay, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Trail Saint-Jacques est un rendez-vous incontournable dans le calendrier pré-estival, à l'approche des grosses échéances montagnardes. Le parcours empruntera le tronçon "Le Puy-en-Velay – le Domaine du Sauvage", en Haute-Loire, en traversant les Monts du Velay, la Vallée de l'Allier et une partie de la Margeride avant de se poursuivre vers Conques en Rouergue.

Description de l'organisation : "au cœur d’ une nature verdoyante façonnée par les volcans, le Trail du Saint-Jacques by UTMB est profondément ancré dans l'histoire de son territoire etde la Ville du Puy-en-Velay, point de départ historique du célèbre chemin de pèlerinage. Du plateau du Gévaudan, aux spectaculaires gorges de l’Allier, du pic de Rochegude au lac du Bouchet, du mont Devès aux pierriers des Chibottes, les coureurs empruntent un parcours accidenté, autour du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, mondialement connu."

Un plateau élite international prometteur

Avec 59 nationalités attendues au départ, cette 13e édition s’inscrit dans une dynamique toujours plus internationale.

100M

Chez les femmes

Chez les hommes

___________________

100K

Chez les femmes

Chez les hommes

___________________

50K

Chez les femmes

Chez les hommes

___________________

20K

Chez les femmes

Chez les hommes

Pour suivre la course en direct sur livetrail

Chiffres clés de l’édition 2025 du Trail du Saint-Jacques by UTMB

- 6 formats de course proposés

- 4 épreuves permettant de collecter des Running stones

- 59 nationalités représentées (Top 3 : Belgique, Suisses, Royaume-Uni)

- Près de 6 500 coureurs attendus

- 1 200 bénévoles mobilisés

- Ultra du Saint-Jacques : 100 M – 134 km – 6050 D+ – 4 Running stones

- Grand Trail du Saint-Jacques : 100 K – 81 km – 3400 D+ – 3 Running stones

- Monistrail : 50K – 54km – 2050D+ – 2 Runningstones

- Les Chibottes : 20K – 26km –750D+ – 1 Runningstone

- Le 12 du Dolaizon : 12km – 210D+

- Rando : 26km – 750D+

Des mesures concrètes pour les traileuses

Pour la première fois, le Trail du Saint-Jacques by UTMB® déploiera le dispositif Women in Trail, visant à renforcer l’équité et l’inclusion des femmes dans le trail- running. Déjà expérimenté sur d’autres courses des UTMB World Series, ce dispositif comprend la mise en place d’un groupe WhatsApp dédié pour répondre aux questions des participantes avant la course, la mise à disposition de produits menstruels et d’hygiène sur tous les ravitaillements, ainsi que des infrastructures séparées (toilettes et vestiaires) pour garantir confort et sérénité le jour J.

Liste des UTMB World Series 2025

La retranscription intégrale de l'entretien avec Michel Sorine.

Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Michel Sorine, bonjour !

Bonjour !

Michel Sorine, vous êtes cofondateur et président d'Extra Sports. Vous organisez les 13, 14 et 15 juin la 13ᵉ édition du Trail du Saint-Jacques by UTMB, au Puy-en-Velay, enfin autour du Puy-en-Velay. 7 000 coureurs attendus, 59 nationalités, 5 formats de course et une randonnée, et 1 200 bénévoles. J’ai calculé, cela fait à peu près un bénévole pour 6 coureurs. Donc, on l’a dit, c’est un parcours autour des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, à contresens du mythique GR65. Une petite question : 7 000 coureurs, est-ce que c’est le fameux effet "by UTMB", puisque la course est labellisée by UTMB depuis, je crois, fin 2021 ?

Ah oui, c’est clair. Cette course a été créée en 2012 et a clairement connu deux phases. La première phase, jusqu’en 2021, était un développement classique d’une épreuve. On est monté jusqu’à 3 000, 3 500 personnes. Ensuite, on a dû changer de date : on était placé au mois de juin, et l’offre de trails en juin était devenue exponentielle. Puis on a connu les années de Covid, difficiles, donc c’est là qu’on stagnait un petit peu. Nous avons vu dans la création du circuit World Series de l’UTMB une opportunité à saisir. On l’a saisie rapidement, et on a été une des premières épreuves françaises by UTMB, avec un objectif clairement affiché avec l’interlocuteur de la communauté d’agglomération du Puy : c’était de tripler la participation en trois ans. Première épreuve by UTMB en 2022, en 2025 on va être quasiment à 7000, donc objectif atteint. Objectif économique atteint aussi, puisque je crois qu’il n’y a plus un seul logement disponible dans un rayon de 50 kilomètres autour du Puy. C’est d’ailleurs un peu la limite du modèle maintenant : il faut pouvoir loger tout ce monde. Voilà, donc une superbe réussite, en tout cas à l’échelle locale, pour les retombées économiques. Je pense que tout le monde est très content.

Justement, retombées économiques. Vous parliez de l’hébergement, et je confirme : il n’y a plus une chambre de libre dans un rayon de 50 kilomètres, c’est sûr. Retombées économiques : il y avait une étude l’année dernière, juste sur la restauration et l’hébergement, c’est 1,4 million d’euros de retombées économiques. Donc on voit bien que le trail en général, et là en l’occurrence le Trail du Saint-Jacques by UTMB, a de vraies retombées sur le territoire. 7000 coureurs, là, c’est le maximum. Cela veut dire que vous allez capitaliser sur ce qui fonctionne au lieu d’essayer de faire toujours plus ?

Alors nous serons plutôt 6500 au départ, parce qu’il y a des effets pervers à être complet très tôt, ce qui a été le cas sur la plupart de nos courses. On a environ 10 % d’annulations. Donc on a enregistré quasiment 7 000 inscriptions, mais avec les désistements, on va être plutôt 6 500 au départ. Mais je pense que c’est une limite haute. On avait déjà aménagé le programme sur trois jours, ce qui nous a permis de donner un peu d’oxygène. On a lancé un petit format de 12 kilomètres cette année, qu’on a limité à 350 personnes. Cela s’est rempli très vite. Voilà, je pense qu’on n’ira sans doute pas au-delà de 7 500-8 000 personnes. Après, ce ne serait pas raisonnable. Il faut trouver d’autres formes d’accueil et de logement. L’engouement autour du label by UTMB et de la quête des running stones – ces fameux points qui permettent d’être plus facilement tiré au sort pour la grande finale UTMB à Chamonix – attire effectivement, vous l’avez dit, 50 nationalités différentes. Les gens viennent de toute la France, donc c’est bien pour les retombées économiques, mais effectivement, c’est la limite du territoire. On n’a pas non plus un parc hôtelier comme celui de Nice ou d’une autre ville à vocation touristique.

21 communes traversées, il y aura le plateau du Gevaudan, les Gorges de l’Allier, le lac du Bouchet, le pic de Rochegude notamment dans les passages clés, les passages phares. Quelles sont les nouveautés cette année du Grand Trail du Saint-Jacques by UTMB ?

Le parcours du 22 kilomètres a été rallongé à 26 kilomètres. On passe dans une nouvelle commune, dont le nom m’échappe, pardon, mais avec deux traversées de l’Allier, sur des gués. Des gués qui avaient été emportés par les crues importantes d’octobre dernier, mais qui ont été restaurés à temps. Pas mal de nouveaux passages en nature. J’ai échangé dimanche dernier avec les traceurs, qui essayent de débroussailler les chemins depuis quelques semaines. Ils me disaient que cette année, avec le taux d’humidité, la chaleur, etc., la végétation était exceptionnellement vivace. On est déjà sur un département très vert, mais là, ce qui a été débroussaillé il y a 15 jours, il faut quasiment recommencer. Ça va être la jungle, donc je conseille à tous les coureurs de s’équiper de chaussettes hautes ou de manchons.

Voilà de bons conseils. En tout cas, il y a une chose qui est importante : pour ceux qui ne courent pas, pour ceux qui ne seront pas au Puy-en-Velay et dans les environs pour cette 13ᵉ édition du Trail Saint-Jacques by UTMB, il y a toujours le site Livetrail. Vous allez sur Livetrail et vous suivez vos coureurs préférés. En tout cas, merci beaucoup Michel Sorin d’avoir présenté ce Trail du Saint-Jacques by UTMB. Et pour plus d’informations sur l’événement qui se déroule les 13, 14 et 15 juin, évidemment : www.lyoncapitale.fr. À très bientôt, merci beaucoup.