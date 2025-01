Tout savoir sur les Vélo'v électriques, à quelques heures de leur déploiement à Lyon

Mercredi 29 janvier à 7 h, 2 500 nouveaux Vélo'v électriques seront déployés dans la métropole de Lyon. On fait le point sur ce nouveau service.

Le président écologiste de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard en est certain : cette "révolution" permettra au service Vélo'v de dépasser les 100 000 abonnés "très rapidement cette année". Cette nuit, 2 500 Vélo'v électriques seront déployés dans l'agglomération lyonnaise. Ils seront disponibles dès mercredi 29 janvier à 7 h du matin. Lyon Capitale fait le point sur ce nouveau service.

🚲 Les deux premiers e-Vélo’v symboliquement attachés à la station du pont de la Guillotière par @brunobernard_fr , @vlungenstrass, @Fabien_Bagnon et @JCDecaux_France



Les 2 500 vélos seront déployés dans la nuit et disponibles pour l’utilisateur dès demain à 7 h pic.twitter.com/Vlyk3j26TX — Lyon Capitale (@lyoncap) January 28, 2025

Le tarif électrique en baisse, le classique en hausse

Pour profiter des e-Vélo'v, il faudra débourser 99 € par an et 78 € pour les 14-25 ans, avec là-aussi la possibilité de mensualiser son paiement. Le tarif solidaire s'établit à 49,20 €. Les ancien Vélo'v électriques avec leur batterie portative coûtaient 155 € par an.

Pour financer cette baisse, les tarifs abonnements Vélo'v classique vont légèrement augmenter. Ainsi, la formule au tarif plein passera de 31 € à 39 € par an. La formule 14-25 ans passera de 16,50 € à 19,50 € par an. Le tarif solidaire reste quant à lui à 15 €. Il sera néanmoins possible de mensualiser ses paiements pour rendre le service plus accessible.

Options d'abonnement Vélo'v.

Une autonomie de 40 km, avec une batterie cinq fois plus puissante que les précédentes

Les batteries, cinq fois plus puissantes que leurs prédécesseures disposeront d'une autonomie de 40 km et se rechargeront automatiquement en station. L'application mobile permettra de visualiser le niveau de charge des vélos, qui sera également visible sur la borne et le guidon du biclou. L'application proposera également un module de navigation avec des itinéraires adaptés.

Un support téléphone "bientôt" installé

On pensait qu'un support téléphone serait déployé sur l'intégralité de la flotte dès le 29 janvier, notamment pour permettre l'utilisation des itinéraires proposés par l'application Vélo'v, mais ce ne sera finalement pas le cas. Ils devraient "bientôt" arriver sur la flotte selon les équipes de JC Decaux. Un port USB équipe par ailleurs les 2 500 vélo'v électriques.

Des vélos électriques bridés à 20 km/h pendant un mois

Les Vélo'v électrique pourront atteindre une vitesse de pointe de 25 km/h. Mais pour éviter les accidents et permettre aux utilisateurs de se faire la main, ils seront bridés à 20 km/h pendant le premier mois d'utilisation, y compris pour les utilisateurs assidus de Vélo'v.

Ce système de bridage perdurera au-delà de ce premier mois pour les utilisateurs occasionnels.

Un nouveau système de verrouillage

Les habitués du Vélo'v en savent quelque chose, le système actuel de verrouillage des vélos via l'application est plus que capricieux. Les nouveaux vélos seront ainsi équipé d'un système de verrouillage à clé pour permettre aux utilisateurs de s'arrêter quelques minutes.

