A quelques semaines du déploiement des nouveaux Vélo'v électrique dans la métropole de Lyon, Lyon Capitale a visité l'une de ses chaînes d'assemblage située à Saint-Priest.

"Vous allez être étonnés par sa facilité d'utilisation et sa puissance" déclare le président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard. Dans la nuit du 28 au 29 janvier prochain, 2 500 Vélo'v électriques viendront remplacer les anciens e-Velo'v de la ville de Lyon. "Ces nouveaux Vélo V vont apporter encore plus de liberté aux Lyonnais" affirme Bruno Bernard.

Pièce par pièce

Conçu sur le même design que le traditionnel vélo rouge (si on oublie sa couleur verte qui va fortement déplaire à certains), le Vélo'v électrique sera accessible depuis toutes les bornes dès sept heures. Une nouveauté venant balayer la présence des e-Vélo'v, n'ayant apparemment pas conquis le coeur des lyonnais. "Ce n'était pas l'esprit libre de Vélo'v de se balader avec sa propre batterie dans le sac" explique le président de la Métropole Bruno Bernard.

Des nouveaux Vélo'v signés Métropole de Lyon et JCDecaux à 80% fabriqués et assemblés en France. Parmi les entreprises en charge d'une partie de l'assemblage, la locale Ultima mobility basée à Saint-Priest en charge d'assembler 200 vélos.

200 pièces par Vélo'v

Avec pour objectif de fournir 150 vélos en trois semaines, les équipes d'Ultima Mobility s'activent autour de sept postes de production. "Pour construire un vélo'v, il faut compter 200 pièces, une fois que toutes celles-ci sont rassemblées, alors on peut commencer le montage" explique Jérome Mortal, CEO d'Ultima Mobility. Le montage se passe ensuite par sous-ensemble. Du guidon au cadre, les parties sont construites séparément avant d'être assemblées. A titre d'exemple, une roue met dix minutes a être montée, un temps optimisé grâce à la machine robotique utilisée.

Montage d'une roue de Vélo'v.

Direction ensuite, la deuxième pièce de l'atelier, où les cadres et couches sont préparés. Aidé d'un pied ajustable, chaque employé suit une séquence de montage bien précise avant d'ajouter la batterie et le moteur au cadre. Une fois les différentes parties du quatre-roues montées, place à l'assemblage des pièces. Un montage final spécifique, puisque les vélo'v contiennent deux à trois fois plus de pièce qu'un vélo électrique normal. "Le plus difficile est le passage de câbles et de faisceaux, c'est technique, il faut que tout soit à la bonne place" explique Baptiste, en charge de l'assemblage.

Un dernier test de charge à la borne, un test des feux, des freins et le Vélo'v est prêt à être récupéré puis livré dans la nuit du 28 au 29 janvier 2025.

Des vélos "trois fois plus solides que la norme"

"Ces vélos sont trois fois plus solides que la norme", explique Jérome Mortal. Une solidité nécessaire, pour ceux-ci, destinés à être utilisés sept à huit fois par jour. Afin de promettre une batterie résistante aux froides températures et intempéries, celle-ci est équipée d'un cordon chauffant et d'une protection étanche : "En plus d'impacter la tenue de la batterie, le froid peut empêcher ou ralentir sa charge, ces cordons chauffants permettent d'éviter cela" explique l'un des employés. Une batterie cinq fois plus puissante que celles des précédents e-Velo'v, qui devrait permettre au vélo de rouler à 25 km/h sur une durée de 40 km.

Quelques nouveautés

Parmi les nouveautés à noter sur ce Vélo'v électrique, un feu de freinage, un support de téléphone, un port USB et une évolution de l'arrêt minute avec la mise en place d'une clé à emporter lors de sa pause. Des améliorations sur l'application, telles qu'un système de guidage devrait également voir le jour prochainement.

Nouveau système de clé pour l'arrêt minute.

Nouveautés également du côté des tarifs. Si les prix du Vélo'v électriques sont moins conséquents que celui de l'e-vélo'V, ceux du classique vont augmenter. Pour un abonnement Vélo'v électrique, il faudra alors compter 99 euros/an en plein tarif, 78 euros/an pour les 14-25 ans et 49,90 euros/an avec le tarif solidaire. Tandis que les prix de l'abonnement classique passeront à 39 euros/an en plein tarif, 19,50 euros/an en tarif jeune et 15 euros/an en tarif solidaire. Les détenteurs d'abonnement classique pourront également profiter d'un vélo électrique pour un euro. Si Bruno Bernard affirme être "sur de son succès", reste à voir si le Vélo'v électrique saura séduire le coeur des Lyonnais.

