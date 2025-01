Le patron du groupe de presse Ebra, Philippe Carli, a démissionné mardi 28 janvier après des mises en cause pour avoir "liké" des publications d'extrême-droite sur LinkedIn.

Philippe Carli, patron du groupe de presse Ebra, propriétaire de neuf quotidiens régionaux, dont Le Progrès, a démissionné de ses fonctions, a annoncé ce mardi 28 janvier le Crédit Mutuel, unique actionnaire du groupe. Il était critiqué pour avoir "liké" des publications d'extrême-droite sur LinkedIn, notamment de l’eurodéputée Reconquête! Sarah Knafo, ou de Marion Maréchal Le Pen.

"Crédit Mutuel Alliance Fédérale prend acte de la démission de M. Philippe Carli de ses fonctions de président du groupe Ebra", a ainsi indiqué la banque dans un communiqué de presse, saluant une "décision responsable qui doit permettre aux rédactions du groupe Ebra de retrouver leur sérénité dans un contexte économique qui reste difficile pour le secteur".

"Dans l'intérêt du groupe Ebra, j'ai décidé de quitter mes fonctions de président", a annoncé dans un communiqué distinct Philippe Carli, qui était aux commandes depuis 2017 d'Ebra. Dans un communiqué publié jeudi 23 janvier, le Syndicat national des journalistes (SNJ) dénonçait : "Qu'un patron témoigne de ses opinions avec ses likes sur un réseau social ouvert à la consultation publique de tous ses membres, pourquoi pas ? D'autres que lui ne s'en privent pas. Mais qu'il le fasse en tant que dirigeant du plus grand groupe de presse quotidienne régionale de France est, pour le SNJ, bien plus problématique dans la mesure où sa notoriété et ses responsabilités engagent indéniablement les rédactions, dont les lignes éditoriales sont réputées être indépendantes et apolitiques".

Pour rappel, Ebra édite le Dauphiné libéré, le Bien public, le Journal de Saône-et-Loire, le Progrès, l'Est républicain, le Républicain lorrain, Vosges Matin, l'Alsace et enfin les Dernières nouvelles d'Alsace.