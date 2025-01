Lyon : cinq personnes interpellées pour vols d'armes sur le territoire

Le 27 et 28 janvier, cinq personnes ont été interpellées par la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Lyon pour vol d'armes au sein de différentes armureries du territoire national.

Plusieurs vols et tentatives de vols d'armes à feu au sein de différentes armurerie du territoire ont été relevées ces derniers mois. Suite à ces signalements, une information judiciaire avait été ouverte par le parquet de Lyon des chefs de : "vol en bande organisée, tentative de vol en bande organisée et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime." Les faits de vols remontent à juin 2024 en Meurthe et Moselle, et à novembre en Moselle. Des tentatives de vols étaient quant à elles survenues en Savoie entre juin et juillet de la même année.

Le 27 et 28 janvier, cinq personnes ont été interpellées en marge de cette affaire. Arrêtés sur commission rogatoire du juge d'instruction de la juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Lyon, les cinq individus ont été placés en garde à vue. Pour rappel, un individu avait déjà été mis en examen puis placé en détention provisoire par le JIRS de Lyon le 6 janvier dernier. Celui-ci était accusé des mêmes faits, cette fois-ci entrepris dans le département du Gard le 2 janvier 2025.

