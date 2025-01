Lyon : on a testé le nouveau Vélo'v électrique, et on est plutôt conquis

A Lyon, le nouveau Vélo'v électrique sera disponible dès le 29 janvier. En avant-première, Lyon Capitale a pu tester ces nouveaux vélos.

Nous avons testé en avant première les nouveaux Vélo’v électrique, à quelques jours de leur déploiement dans la Métropole de Lyon.

Plus puissants et plus simples d'utilisation, ces nouveaux Vélo’v sont censés apporter encore plus de liberté aux lyonnais. Avec une batterie cinq fois plus puissante que celles des précédents e-Velo’v, qui devrait permettre au vélo de rouler à 25 km/h sur une durée de 40 km.

L’application mobile permettra de visualiser le niveau de charge des vélos et proposera également un module de navigation avec des itinéraires adaptés. Un support téléphone sera présent sur le vélo ainsi qu’un port USB permettant la recharge.

Les tarifs revus à la baisse

Les tarifs des formules e-Vélo’v vont quant à eux baisser, l’abonnement plein tarif passant de 155 à 99 € par an et 78 € pour les 14-25 ans, avec là aussi la possibilité de mensualiser son paiement. Le tarif solidaire s’établit à 49,20 €. Au-delà de six trajets par jour, l’utilisation sera facturée 1 € par trajet pour dissuader des professionnels d’utiliser le service, notamment les services de livraison de repas à domicile.

Le Vélo’v électrique sera accessible le 29 janvier depuis toutes les bornes dès sept heures.