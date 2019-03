Tout ce qu'il faut savoir sur le futur métro E de Lyon

Tracé, options, calendrier, budget, concertation, anneau des sciences : que faut-il savoir sur le futur métro E de Lyon.

De la Presqu'île à Alaï : le métro E est une promesse électorale faite par Gérard Collomb lors des dernières municipales en 2014, ce qui lui a donné son surnom " E comme électoral". Considérations politiques mises de côté, il doit permettre d'accompagner l'évolution du territoire sur l'Ouest lyonnais, où le développement urbain et les évolutions démographiques restent soutenus. Il doit aussi "favoriser le report modal et améliorer la qualité de l'air", selon Fouziya Bouzerda, présidente du Sytral.

Tracé(s) et options

Deux tracés sont à l'étude, pour un trajet estimé à 10 minutes, avec 6 à 7 stations :

Un avec 6,6 km d'infrastructures qui partirait d'Hôtel-de-Ville, avec une station à Saint-Paul, soit Trion ou Saint-Irénée, Point-du-jour, une station intermédiaire à définir sur Ménival, Constellation ou Libération, puis Alaï. Le tracés permettrait la correspondance avec les lignes de métro A et C, pour une fréquentation journalière estimée entre 45 000 et 60 000 voyageurs.

Un tracés avec 6 km d'infrastructures qui partirait de Bellecour, dessert Trion ou Saint-Irénée, Point-du-jour, une ou plusieurs stations à définir à Ménival, Constellation ou Libération puis Porte-d’Alaï. Il permettrait la correspondance avec les lignes de métro A et D, pour une fréquentation journalière estimée entre 50 000 et 75 000 voyageurs.

Quel type de métro ?

La pente est de l'ordre de 12 %, mais le Sytral a décidé de ne pas faire appel à un métro à crémaillère plus cher. En ce qui concerne le tram, face aux contraintes de topographie, il faudra des stations à 75 mètres de profondeur, soit trois fois Saint-Jean. Le métro choisi est donc sur pneu.

Quel calendrier ?

mars 2019 : début de la concertation

Après les élections municipales et métropolitaines de 2020 : vote du plan de mandat du Sytral pour 2021 - 2026, inscription de la ligne E pour la poursuite du projet

2020 - 2022 : dossier d'enquête d'utilité publique, et enquête de déclaration d'utilité publique

2021 - 2025 : avant-projet, consultation des entreprises pour les travaux

2024 - 2025 : dossiers réglementaires, autorisations environnementales, diagnostic archéologique, dossier sécurité...

2025 - 2030 : travaux, essais

2030 : mise en service du métro E

Budget

Le coût du budget est estimé entre 1 et 1,2 milliard d'euros, pour un financement sur deux plans de mandat. Le Sytral veut ainsi répartir le budget pour conserver ses capacités d'investissement.

Concertation

La concertation débute à partir du 4 mars et s'achèvera le 6 mai 2019 (lire ici). Elle doit permettre au public de se prononcer sur les différents scénarios, mais aussi de choisir quelles seront les stations choisies et où elles seront positionnées, en fonction des avantages et inconvénients.

Quid de l'anneau des sciences ?

Chaque station sera pensée comme un pôle d'échange multimodal, avec néanmoins un pôle plus important au terminus Alaï où un parc relais pourrait contenir 1 000 places. En théorie, le projet anneau des Sciences, autoroute urbaine enterrée, censée boucler le périphérique doit passer à proximité de cette station Alaï.

Dans les documents présentés à la presse, il n'est fait aucune mention de cet autre projet. Le métro E pourrait-il servir de cheval de Troie à l'anneau des Sciences ? Interrogée par Lyon Capitale, la présidente du Sytral Fouziya Bouzerda réplique : "Le métro E n’est pas dépendant de l’anneau des Sciences. Cette ligne est déclenchée dans l’optique de maillage, même si l’enjeu est aussi de prendre toutes les portes de connexion, train...".

Le maire de Lyon Gérard Collomb a défendu de son côté l'interconnexion avec une possible extension du périphérique : "On s’aperçoit qu’entre l’anneau des Sciences et de ligne E, il y a 300 mètres, ça a un sens si on veut porter la multimodalité, tout comme l’interconnexion avec le chemin de fer de Brignais. Les problèmes de mobilité, de pollution de l’air, sont au coeur de ce que veulent nos concitoyens, il faut penser ceci de manière large. De l’entrée d’Ecully jusqu'au sud de Lyon, si on veut des lignes propres, il faut l’anneau des Sciences, sinon ça ne marchera pas".

Le président de la métropole, David Kimelfeld a été plus nuancé, sans pour autant tuer le projet : "Pour l'anneau des Sciences, entre le moment où il a été évoqué et aujourd'hui, il y a des nouveaux modes de transport, des modes doux, des initiatives diverses et variées. Cet anneau des Sciences de 2030 ne sera pas celui imaginé au départ. Il faut se détendre sur ce sujet, c'est une opportunité formidable pour une interconnexion à Alaï". 8 200 tonnes de CO2 par jours pourraient évitées grâce au Métro E, mais combien de tonnes pourraient engendrer un anneau des Sciences ? Si l'importance d'avoir toujours plus de transports en commun à Lyon ne fait aucun doute, une réflexion globale sur la mobilité à Lyon semble inévitable.