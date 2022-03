La Fédération Française de rugby a dévoilé, jeudi 3 mars, les 42 joueurs sélectionnés pour préparer le déplacement de XV de France au Pays de Galles. Six joueurs du Lou Rugby figurent sur cette liste.

Avant dernier match du tournoi des Six Nations vendredi 11 mars prochain. Toujours invaincus dans le tournoi, les Français font maintenant presque figure de favori avant leur déplacement à Cardiff. Face à des Gallois défaits face à l'Angleterre le 26 février dernier, l'équipe de France va devoir poursuivre le niveau impressionnant affiché depuis le début de la compétition.

L'objectif dorénavant : la victoire en Grand Chelem pour les hommes de Fabien Galthié. Actuel premier, les joueurs du XV de France ont fait carton plein jusqu'à maintenant.

6 Lyonnais sélectionnés

Et le sélectionneur des Bleus pourra compter sur les six joueurs du Lou - Demba Bamba, Dylan Cretin, Jérôme Rey, Romain Taofifenua chez les avants, Pierre-Louis Barassi, Baptiste Couilloud pour les arrières - qu'il a sélectionné pour la préparation de la rencontre. Le coup d'envoi de la rencontre entre la France et le Pays de Galles sera donné vendredi 11 mars à 21 heures au Principality Stadium de Cardiff.