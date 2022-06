Un bilan de printemps "historiquement élevé" et des prévisions estivales "très encourageantes" pour l'été en Auvergne-Rhône-Alpes.

"J’ai grand plaisir à présenter cette note de conjoncture très positive avec des perspectives pour l’été plus qu’encourageantes !", explique Fabrice Pannekoucke, le président d’Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme.

Pour mesurer l'activité touristique dans la région, Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a fait appel à un baromètre de satisfaction des professionnels du secteur. Alors que les chiffres étaient encourageants en 2021, ceux de 2022 confirment la tendance.

Le printemps touristique en Auvergne-Rhône-Alpes a connu une fréquentation "historiquement élevée" et les professionnels du tourisme de la région sont "confiants voire très confiants pour la saison estivale" qui s’annonce.

Retour des touristes internationaux

La clientèle est majoritairement française, et surtout régionale (pour un tiers des réservations).

Les touristes internationaux, quant à eux, reviennent petit à petit en Auvergne-Rhône-Alpes. Ils représentent 17% des réservations estivales.

Pour 'heure, ce sont les Belges, les Hollandais, les Allemands et les Suisses qui forment le gros du bataillon. Le public anglais se fait attendre, alors que ces derniers étaient particulièrement friands de l'Auvergne-Rhône-Alpes avant le Brexit.

D’après les données issues des achats de billets d’avion à destination d'Auvergne-Rhône-Alpes*, on note parmi les marchés internationaux que l’Amérique du Nord (USA et Canada) confirme le redémarrage identifié en 2021 et devrait même retrouver le niveau de trafic de 2019 selon les réservations réalisées pour les trois prochains mois (+3%). Les Britanniques confirment également leur dynamisme en Auvergne-Rhône-Alpes avec des prévisions d’arrivées encore en léger retrait par rapport à 2019 (-12%) mais en très forte hausse par rapport à 2021 (+418%).

*Source Forward Keys – Réservations billets d’avion Juillet-Septembre 2022 (vs 2019- 2021)

Selon les chiffers présentés par Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme :

78% des hébergeurs, les sites de visites et les prestataires de loisirs sont contents de leur saison. Ce niveau est un record historique pour la période du printemps;

38% des acteurs du tourisme affirment avoir une fréquentation encore plus importante que durant le printemps 2019;

87% de satisfaction à Lyon, qui représente le meilleur taux dans la région;

75% des professionnels du tourisme sont confiants pour l'été;

13% de la clientèle sont des touristes internationaux (c'est un chiffre qui est en hausse).

Toutefois, même si les touristes sont de retour, leurs comportements de consommation sont différents. L'enchaînement des crises et la guerre pèsent sur le portefeuille, 28% des acteurs du tourisme ont remarqué une baisse dans leurs dépenses par rapport au printemps 2021.