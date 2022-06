La Chapelle Sixtine de Michel-Ange, l'une des plus grandes réalisations artistiques du patrimoine mondial, en immersif. L'été à Lyon sera divin.

Cela risque d'être l'un des événements culturels incontournables de l'été à Lyon. "La Chapelle Sixtine de Michel-Ange : L’Exposition" s’installe du 5 juillet au 21 août à Lyon, première ville française à l’accueillir.

Lancée pour la toute première fois aux États-Unis à la "State Fair of Texas", l’exposition a été élue parmi les trois meilleures attractions du site. Avant de faire une halte à Lyon, pour sa première escale en France , l’exposition a été présentée à Shanghai, Chicago, Berlin, Londres et Madrid, connaissant à chaque fois un succès retentissant.

Du 5 juillet au 21 août, au Palais de la Bourse , il sera possible de vivre une expérience immersive et de découvrir de près et en taille réelle la beauté et la majesté de l’une des plus grandes réalisations artistiques du patrimoine mondial, en interagissant avec 34 fresques présentées dans leur taille originale et apprécier chaque détail, chaque coup de pinceau et chaque nuance de couleur utilisés par l’artiste.

billets sont disponibles à partir du 23 juin directement sur l’application ainsi que sur le site de l'organisateur Lesdirectement sur l’application ainsi que sur le site de l'organisateur Fever (connu pour ses grandes expos consacrées à Star Trek, Toutankhamon, Titanic ou encore Frida Kahlo).

Il est recommandé de réserver à l’avance car l’exposition est présentée à Lyon pour la toute première fois en France