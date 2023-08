Comme chaque année, le 1er août apporte son lot de bouleversements en France et à Lyon. De la disparition du ticket de caisse à l’épargne en passant par le prix de l’électricité, on fait le point.

Fin de l'impression du ticket de caisse

C'est la grande nouveauté de ce mois-ci. Après deux reports, en janvier, puis en avril, la fin de l'impression systématique du ticket de caisse entre en vigueur ce mardi 1er août. La mesure a notamment été prise au nom de l'écologie, dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Chaque année, plus de 30 milliards de tickets de caisse sont imprimés, soit l'équivalent de 25 millions d'arbres coupés par an dans le monde. À noter qu'il sera toujours possible pour les clients de demander l'impression du ticket de caisse. Les produits électroménagers sous garantie font exception à la règle.

Hausse de 10% du prix de l'électricité

Depuis ce mardi 1er août, les Lyonnais devront faire face à une augmentation de 10 % du prix de l'électricité. Cette mesure a notamment pour objectif de réduire l'aide accordée par l'Etat pendant la crise énergétique. Une tendance qui devrait se poursuivre puisque le gouvernement a l'intention de supprimer le bouclier tarifaire d'ici 2024. Une hausse de 15% avait déjà été appliquée en février dernier.

Le taux du LEP en baisse

Ce 1er août, le plafond du livret A est maintenu à 3 %. En revanche, le taux du livret d'épargne populaire (LEP), réservé aux ménages les plus modestes, passe de 6,1 % à 6 %, une légère baisse. Un temps annoncée pour ce 1er août, la hausse du plafond du LEP de 7 700 euros à 10 000 euros devrait finalement se faire à l'automne selon le ministère de l'Économie. Avec environ 55 milliards d'euros d'encours, le LEP pèse dix fois moins que le Livret A et le Livret de développement durable et solidaire réunis, dont le taux reste à 3% lui aussi.

Fin des soldes d'été

Les soldes, c'est fini. La vente des derniers produits à prix réduit se termine ce mardi 1er août. Le gouvernement avait prolongé d'une semaine les soldes d'été en raison des émeutes qui avaient touché le pays début juillet, à la suite de la mort de Nahel à Nanterre.

Autres changements à venir :

L'allocation de rentrée scolaire est versée dans un premier temps à La Réunion et à Mayotte, aux parents ayant des revenus modestes. Les Lyonnais devraient recevoir cette subvention un peu plus tard, le 16 août.