Escapades en Isère : Le Collet, 70 ans et pas une ride !

Au cœur du massif de Belledonne, en Isère, le Collet fête cet hiver ses 70 ans. Retour sur l’histoire d’une petite station pas comme les autres, qui a su se démarquer grâce au ski nocturne.

Fernand Béranger a 91 ans, dont 76 passés sur des skis. En 1960, il s’installe avec son épouse dans son village natal, Allevard. La petite commune du massif de Belledonne, à 50 kilomètres de Grenoble, a inauguré cinq ans plus tôt une des toutes premières stations de sports d’hiver française, à 1 450 mètres d’altitude.

À l’époque, le Collet (d’Allevard) est minimaliste : un télésiège, un téléski et deux chalets hébergeant un restaurant et un hôtel. “Il n’y avait même pas l’électricité, on l’a eue pour Noël !”, se souvient Fernand Béranger qui y ouvre la première école de ski. Il faut dire que la famille Béranger a ça dans le sang. Fernand dévale les pistes depuis qu’il a 12 ans et a enseigné la discipline jusqu’à ses 81 ans.

Son petit frère Jean, décédé en 2012, était l’entraîneur de l’équipe de France féminine de ski et notamment des sœurs Goitschel dont il a épousé l’aînée, Christine.

Le Collet grandit lentement jusqu’aux Jeux olympiques d’hiver de 1968, organisés à Grenoble. Un véritable tremplin pour la petite station.

La mairie de Montreuil y construit un vaste centre de vacances pour les enfants franciliens. Plusieurs résidences hôtelières voient le jour jusque dans les années 80. Fernand Béranger ouvre un magasin de sport, suivi d’un deuxième. “Ils existent toujours !”, précise-t-il fièrement.

Son fils et son petit-fils ont repris le flambeau. 70 ans plus tard, la station iséroise compte vingt-sept pistes de tous niveaux et onze remontées mécaniques, réparties sur trois versants : Pré-Rond, Malatrait et, le plus haut, le Super Collet. Encore aujourd’hui, elle est l’une des stations idéales pour faire découvrir les joies de la neige aux enfants.

“La station est restée familiale, se réjouit Fernand Béranger. On peut lâcher des enfants de 10-12 ans sur toutes les pistes sans risque. Et il y a un très beau panorama du mont Blanc jusqu’au mont Aiguille.”

70 ans à fêter skis aux pieds

Cet hiver, la station a décidé de fêter cet anniversaire pas comme les autres directement sur les pistes !

Le coup d’envoi des festivités a été donné le 2 janvier avec une descente aux flambeaux géante depuis le sommet de la station (ouverte à tous selon le niveau de ski) suivie d’un show lumineux, d’un grand feu d’artifice et d’un concert. Le 24 janvier, la mascotte du Collet, Paco, affrontera celles des stations voisines lors d’une course de ski nocturne endiablée.

En février, sortez votre plus belle combinaison fuchsia-turquoise ! Le Collet fera un petit voyage dans le temps, à l’époque du monoski, du ski acrobatique et des couleurs improbables des années 80. Enfin, le 23 février, les pistes résonneront au son des fanfares, réunies en fin de journée pour un grand contest sur le front de neige.

© Michael Mollier

Agenda sur lecollet.com

Skier sous les étoiles

Au fil des années, la station du Collet d’Allevard a développé une activité qui a fait sa renommée : le ski sous les étoiles. Elle possède aujourd’hui l’un des plus grands domaines skiables nocturnes d’Europe. Le vendredi soir, à partir de 19 h 30, la station s’embrase.

Dix pistes éclairées, accessibles grâce à trois télésièges et deux téléskis vous permettront de dévaler toute la station de nuit © Michael Mollier

Au crépuscule, venez profiter d’un vaste espace spécialement aménagé pour le ski de nuit : dix pistes éclairées, accessibles grâce à trois télésièges et deux téléskis qui vous permettront de dévaler toute la station depuis son point culminant, à 2 100 mètres d’altitude. Que vous ayez envie d’un moment de détente après une semaine de boulot chargée, de tester de nouvelles sensations de glisse, de profiter d’un domaine skiable moins peuplé ou tout simplement de passer une soirée magique en famille, ne manquez pas l’expérience !

Pour les mordus de glisse, le ski nocturne est à 10 euros sur présentation de votre forfait journée ou 4 heures !

Bon à savoir : le ski nocturne dépendant fortement de la météo, n’oubliez pas de vérifier en fin d’après-midi sur le site du Collet ou sa page Facebook que le domaine est bien ouvert ce soir-là.

Plus d’informations sur lecollet.com

© 717 production

Infos pratiques

Où manger ?

• Refuge du Crêt du Poulet sur le domaine nordique du Barioz (réservation conseillée le midi) – 04 76 71 06 47

• L’Assiette givrée (cuisine traditionnelle, terrasse ensoleillée) au cœur de la station du Collet – 04 76 72 87 33

• Restaurant Les Alpes (cuisine de terroir, circuits courts, fait aussi traiteur) à Allevard lesalpesallevard.fr

Où loger ?

• Les Terrasses du Collet (ensemble de chalets) au Collet – 04 76 72 35 13

• Résidence Le Clos des Gentianes (appartement meublé au pied des pistes) au Collet – 06 38 41 26 73

• Hôtel Les Alpes à Allevard – lesalpesallevard.fr

Événements

• Le 21 janvier : L’Odyssée des enfants (avant le passage de la Grande Odyssée, course emblématique des mushers) au Collet

• Les 25 janvier et 16 février : X Speed Ski Tour (journée de sensibilisation à la vitesse à ski) au Collet

• Le 1er février : Rando étoilée (ski de randonnée nocturne sur un parcours balisé de 360 mètres de dénivelé positif, à partir de 11 ans), suivie d’une soirée festive, départ et retour à la station des 7 Laux, à Pipay

• Du 1er au 2 février : La Belle Étoile (course de ski alpinisme en duo dans le massif de Belledonne avec 5 000 mètres de dénivelé positif), départ à la station des 7 Laux, à Pipay

Comment s’y rendre ?

• En voiture : 2 heures depuis Lyon via l’A43

• En train : TER Lyon-Grenoble (1 heure 30) puis bus T86 jusqu’à Allevard-les-Bains (1 heure) et bus ou taxi jusqu’au Collet (12 kilomètres)