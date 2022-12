Laurent Legendre, conseiller métropolitain La France Insoumise, est l'invité de 6 minutes chrono. Il évoque la hausse du prix des tarifs des TCL.



La hausse du prix des billets et abonnements du réseau TCL ne fait pas consensus au sein de la majorité écologiste et de gauche de la Métropole de Lyon, collectivité de tutelle de Sytral mobilités qui organise les transports en commun dans l'agglomération lyonnaise. Le conseil syndical votera le 8 décembre la nouvelle politique tarifaire. Le groupe La France Insoumise exhorte Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et du Sytral de faire marche arrière : "ce n'est pas le moment. Nous sommes encore dans des difficultés d'exploitation du réseau. Nous avons une dégradation du service. Nous sommes en pénurie de chauffeurs. Ça nous paraît un mauvais signal que d'augmenter les tarifs quand nous sommes sur un service amoindri. Aujourd'hui, les ménages n'en peuvent plus", pointe Laurent Legendre.

Le conseiller métropolitain LFI de Villeurbanne réclame un gel des tarifs et plaide pour une autre solution pour pallier l'explosion de la facture d'électricité du réseau de transports en commun : le versement des entreprises ou des collectivités.