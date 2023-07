En période estivale, les fortes chaleurs sont causes de désagréments pour les usagers du réseau. Pour améliorer le confort et préserver la santé des passagers, TCL met en place sur ses lignes un dispositif de climatisation ainsi que des actions de prévention et de sensibilisation.

L’intégralité des rames de tramway tout comme 99% des bus et trolleybus sont équipés de systèmes de climatisation. En ce qui concerne le réseau souterrain, les lignes A, C et D profitent de systèmes de ventilation, avec prise d’air à l’extérieur, et de fenêtres à battant. Systèmes qui sont, chaque année, sujets à des contrôles préventifs en amont de la période estivale et font l’objet d’une grande attention quotidienne.

C’est dans les nouvelles rames automatiques MPL16 de la ligne B que l’on trouve désormais une ventilation réfrigérée. Cette technologie, spécialement adaptée à la typicité des tunnels lyonnais, et aux gabarits des infrastructures, offre un confort climatique par la régulation interfacée avec la température extérieure, et par la puissance de ventilation adaptée à la charge des voyageurs.

En parallèle, SYTRAL met en œuvre auprès des usagers, des actions de prévention et de sensibilisation sur l’ensemble du réseau, incitant notamment les voyageurs à s’hydrater régulièrement.