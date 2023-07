Après une journée orange pour les départs en week-end, la circulation se fluidifie en région Auvergne- Rhône-Alpes.

Seule l’A7 reste embouteillée entre Lyon et Orange vendredi 14 juillet. La circulation y sera dense à partir de 11 h et restera ralentie jusqu’à 22h. Il est recommandé d’éviter de s’y engager entre 11 h et 14h.

Vigilance également au niveau du tunnel du Mont Blanc qui restera marqué en orange de 15h à 19h.

À noter que dans le sens des départs, la circulation sera difficile samedi 15 juillet sur tout le territoire français. D'ailleurs, pour les Lyonnais, il est recommandé d'éviter l’autoroute A7 entre Lyon et Marseille entre 8 et 19 heures.