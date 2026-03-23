Actualité
La ligne T4 du tram lyonnais, décorée aux couleurs de Villeurbanne capitale française de la culture. Source : Twitter de Bruno Bernard, président du Sytral

TCL : des travaux prévus vers la gare de Vénissieux, le T4 impacté

  • par Romain Balme

    • Alors que la gare de Vénissieux va subir des travaux pour permettre l'implantation du futur 10, cela entraine une modification des trajets de la ligne T4. Des bus relais seront mis à disposition des usagers.

    La suite se précise pour le projet de la ligne T10 du tramway. Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, le réseau TCL annonce la tenue de travaux au nord de la gare de Vénissieux pour permettre l'implantation de cette nouvelle ligne qui reliera Gare de Vénissieux à Gerland. Plus précisément, ces travaux concernent la création des lignes aériennes de contact.

    Ainsi, le trafic va être modifié pendant le mois d'avril. C'est notamment l’exploitation de la ligne T4 qui va être adaptée en soirée plusieurs jours par semaine, du 30 mars au 24 avril inclus, à partir de 21 h 30. Ces opérations entraîneront une interruption de la circulation entre les stations Lycée Lumière et Hôpital Feyzin Vénissieux. Pour garantir la continuité du service et accompagner les usagers, une flotte de bus relais sera déployée avec une fréquence de passage toutes les 15 minutes.

    Lire aussi : Tramway, BHNS, Garibaldi... Les grands projets attendus pour 2026 dans la métropole de Lyon

    Les changements de parcours plus en détails
    Du 30 mars au 1er avril et du 20 au 24 avril     :
    Dernier départ complet de La Doua - Gaston Berger vers Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h31
    Dernier départ complet vers Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Doua - Gaston Berger : 21h28
    Premier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20h41
    Dernier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00h26
    Premier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 21h45
    Dernier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 23h58
    Le 6 avril :
    Dernier départ complet de Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Doua - Gaston Berger : 21h29
    Dernier départ complet de La Doua - Gaston Berger vers Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h36
    Premier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20h52
    Dernier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00h26
    Premier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 22h09
    Dernier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 23h58
    Du 7 au 17 avril :
    Dernier départ complet de Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Doua - Gaston Berger : 21h29
    Dernier départ complet de La Doua - Gaston Berger vers Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h28
    Premier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20h38
    Dernier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00h26
    Premier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 22h09
    Dernier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 23h58
    Bus Relais
    Premier départ de Lycée Lumière vers Feyzin : 21h05
    Dernier départ de Lycée Lumière vers Feyzin : 00h51
    Dernier départ de Feyzin de Lycée Lumière : 00h32
    Premier départ de Feyzin de Lycée Lumière : 21h45

    à lire également
    Lyon : en avril, un festival de gospel s'invite à la basilique de Fourvière

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    TCL : des travaux prévus vers la gare de Vénissieux, le T4 impacté 17:10
    Lyon : en avril, un festival de gospel s'invite à la basilique de Fourvière 16:43
    Lyon : les équilibres au conseil municipal après la victoire de Grégory Doucet 16:15
    Manifestation grève 10 septembre hôpital Edouard Herriot
    Lyon : fin de la grève à l'hôpital Edouard Herriot après la création de nouveaux postes 15:50
    Colloques, forums : Le One Health Summit à Lyon dévoile son programme 15:35
    d'heure en heure
    gendarmerie faits-divers
    Près de Lyon : Frappé à coups de tournevis, un homme entre la vie et la mort 14:57
    Municipales à Lyon : Jean-Michel Aulas confirme qu'il siégera bien dans l'opposition 14:55
    Agent d'accueil, cuisinier... : le département du Rhône recrute pour ses collèges 14:26
    salle de classe collège lycée
    "Inacceptable" : les syndicats enseignants alertent sur la suppression de 221 classes dans le Rhône 13:59
    LDLC Asvel
    Lyon : le partenariat entre "Auxiliaire" et le club de basketball LDLC Asvel franchit un nouveau cap 13:45
    À quelques centaines de voix, LFI conquiert trois villes de gauche de la banlieue lyonnaise 12:31
    Véronique Sarselli et Bruno Bernard
    Métropolitaines : Qui sont vos conseillers métropolitains ? 12:19
    Municipales à Lyon : l’alliance avec LFI a-t-elle fait perdre des voix à Grégory Doucet ? 12:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut