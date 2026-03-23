Alors que la gare de Vénissieux va subir des travaux pour permettre l'implantation du futur 10, cela entraine une modification des trajets de la ligne T4. Des bus relais seront mis à disposition des usagers.

La suite se précise pour le projet de la ligne T10 du tramway. Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, le réseau TCL annonce la tenue de travaux au nord de la gare de Vénissieux pour permettre l'implantation de cette nouvelle ligne qui reliera Gare de Vénissieux à Gerland. Plus précisément, ces travaux concernent la création des lignes aériennes de contact.

Ainsi, le trafic va être modifié pendant le mois d'avril. C'est notamment l’exploitation de la ligne T4 qui va être adaptée en soirée plusieurs jours par semaine, du 30 mars au 24 avril inclus, à partir de 21 h 30. Ces opérations entraîneront une interruption de la circulation entre les stations Lycée Lumière et Hôpital Feyzin Vénissieux. Pour garantir la continuité du service et accompagner les usagers, une flotte de bus relais sera déployée avec une fréquence de passage toutes les 15 minutes.

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