Alors que la gare de Vénissieux va subir des travaux pour permettre l'implantation du futur 10, cela entraine une modification des trajets de la ligne T4. Des bus relais seront mis à disposition des usagers.
La suite se précise pour le projet de la ligne T10 du tramway. Par l'intermédiaire d'un communiqué de presse, le réseau TCL annonce la tenue de travaux au nord de la gare de Vénissieux pour permettre l'implantation de cette nouvelle ligne qui reliera Gare de Vénissieux à Gerland. Plus précisément, ces travaux concernent la création des lignes aériennes de contact.
Ainsi, le trafic va être modifié pendant le mois d'avril. C'est notamment l’exploitation de la ligne T4 qui va être adaptée en soirée plusieurs jours par semaine, du 30 mars au 24 avril inclus, à partir de 21 h 30. Ces opérations entraîneront une interruption de la circulation entre les stations Lycée Lumière et Hôpital Feyzin Vénissieux. Pour garantir la continuité du service et accompagner les usagers, une flotte de bus relais sera déployée avec une fréquence de passage toutes les 15 minutes.
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Les changements de parcours plus en détails
Du 30 mars au 1er avril et du 20 au 24 avril :
Dernier départ complet de La Doua - Gaston Berger vers Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h31
Dernier départ complet vers Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Doua - Gaston Berger : 21h28
Premier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20h41
Dernier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00h26
Premier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 21h45
Dernier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 23h58
Le 6 avril :
Dernier départ complet de Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Doua - Gaston Berger : 21h29
Dernier départ complet de La Doua - Gaston Berger vers Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h36
Premier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20h52
Dernier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00h26
Premier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 22h09
Dernier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 23h58
Du 7 au 17 avril :
Dernier départ complet de Hôpital Feyzin Vénissieux vers La Doua - Gaston Berger : 21h29
Dernier départ complet de La Doua - Gaston Berger vers Hôpital Feyzin Vénissieux : 20h28
Premier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 20h38
Dernier départ partiel de La Doua - Gaston Berger vers Lycée Lumière : 00h26
Premier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 22h09
Dernier départ partiel de Lycée Lumière vers La Doua - Gaston Berger : 23h58
Bus Relais
Premier départ de Lycée Lumière vers Feyzin : 21h05
Dernier départ de Lycée Lumière vers Feyzin : 00h51
Dernier départ de Feyzin de Lycée Lumière : 00h32
Premier départ de Feyzin de Lycée Lumière : 21h45