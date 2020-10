TCL à Lyon : deux nouvelles rames, davantage de T3 dès le mois de novembre

La Ligne T3 est l'une des lignes de tram les plus fréquentées de l'agglomération lyonnaise. La ligne sera renforcée en novembre.

C'est l'une des lignes les plus empruntées du réseau TCL. La ligne T3, entre Part-Dieu et l'est lyonnais, va être renforcée dès le mois de novembre. Deux nouvelles rames seront mises en circulation, a annoncé Bruno Bernard, le président du Sytral, ce lundi en comité syndical.

Pour rappel, une nouvelle ligne de tramway va être lancée dans la Métropole de Lyon dès le 2 novembre prochain. Le T7. Cette ligne reliera Vaulx-en-Velin-La Soie à "Décines OL Vallée" (le Parc OL), avec une fréquence en journée toutes les 15 minutes.

Le T7 jusqu'au Parc OL dès le 2 novembre

Le T7 empruntera en grande partie les infrastructures de l'actuel T3 et "déviera" ensuite jusqu'au Parc OL. Le Parc OL était jusqu'à présent uniquement desservi par des trams spéciaux les soirs de matchs et de grands évènements, mais pas tous les jours de l'année.

"La mise en service de T7 qui emprunte l’infrastructure de T3 et dessert les stations intermédiaires « Décines Centre » et « Décines Grand Large », permettra d’offrir près de 25 % de capacité supplémentaire à l’ensemble des voyageurs de la ligne T3, sur ce tronçon commun", précisait au mois de septembre le Sytral.