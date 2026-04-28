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La fresque Joséphine Baker à Mornant. (@Anaïs Belouassa Cherifi)

Tags identitaires sur la fresque de Joséphine Baker : les prévenus nient toute intention raciste

  • par Loane Carpano

    • Lundi 27 avril, trois hommes comparaissaient devant la justice pour avoir tagué des messages racistes sur une fresque représentant Joséphine Baker à Mornant.

    "Mornant c'est l'Allemagne", "Stop immigration", voici les phrases qui avaient été inscrites sur une fresque représentant Joséphine Baker à Mornant. A côté, le visage de chaque enfant de la Tribu arc-en-ciel avait été barré. Les faits étaient survenus à deux reprises, l'une en mai, l'autre en septembre 2025. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs avaient réussi à identifier les auteurs, un groupe de jeunes nationalistes à l'origine des deux tags. Trois hommes âgés d'une vingtaine d'années avaient été mis en examen.

    Lundi 27 avril, les trois prévenus, tous identifiés comme militants d'extrême droite, ont comparu devant la justice. Selon les informations du Progrès, ces derniers auraient reconnu avoir tagué la fresque, mais nié toute "intention raciste ou idéologique", remettant la faute sur l'alcool.

    La procureur requiert six mois de prison avec sursis probatoire et 105 heures de travail d’intérêt général, avec privation des droits civiques pendant deux ans à leur encontre. La décision sera rendue le 4 mai.

    Lire aussi : "Mornant c’est l’Allemagne" : la fresque Joséphine Baker recouverte de "tags identitaires"

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