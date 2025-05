La fresque en hommage à Joséphine Baker à Mornant, au sud-ouest de Lyon, a été recouverte d'une croix celtique et d'inscriptions.

Conçue par l'artiste mornataise Élodie Iwanski Domaine, la fresque en hommage à l'actrice et résistante française d'origine américaine Joséphine Baker a été dégradée. Pour rappel, cette réalisation se situe sur l’espace éducatif et social Joséphine Baker à Mornand, dans le sud-ouest lyonnais, et représente les douze enfants adoptés de la résistante.

Les photos de la dégradation, partagées sur X par la députée LFI du Rhône Anaïs Beloussa Cherifi, montrent que les deux enfants noirs ont été délibérément visés. Les deux visages ont été barrés d'une croix. Une croix celtique et l'inscription "Mornant c'est l'Allemagne" ont aussi été taguées sur la fresque.

"Quand le gouvernement participe à stigmatiser, il libère l’extrême droite. Ne transigeons pas. Faisons bloc partout, contre l’extrême droite, son idéologie mortifère et son projet de société", dénonce la députée insoumise, qualifiant ces inscriptions de "tags identitaires".