Sud de Lyon : il demande de faire moins de bruit, il se fait frapper au visage

Un jeune homme de 20 ans a reçu plusieurs coups de poing au visage mercredi dernier après avoir demandé à deux hommes de 29 et 23 ans de faire moins de bruit dans un foyer de travailleurs de Givors.

Les deux hommes ont été interpellés ce lundi. Le plus âgé a reconnu les faits et mis hors de cause le plus jeune. Il est présenté au parquet ce mardi en vue d’une comparution immédiate.