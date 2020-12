Sud de Lyon : 2 mises en examen suite à la rixe pro-Turcs et pro-Arméniens sur l'A7

Les affrontements avaient éclaté à hauteur du péage de Vienne, sur l'A7, après une manifestation pro-Arménie.

Le mercredi 28 octobre dernier, un rassemblement en soutien à l'Arménie avait viré à l'affrontement entre Arméniens et membre de la communauté turque au péage de Vienne, à hauteur de Reventin-Vaugris, au Sud de Lyon.

Coupée suite à cette manifestation, l'autoroute A7 devînt alors le théâtre d'une rixe qui fît quatre blessés, dont certains frappés à coups de couteau et de marteau.

Interpellés après les faits, un père et son fils, respectivement âgés de 45 ans et de 21 ans, originaires d'Ardèche, ont été placés sous contrôle judiciaire. Le premier est suspecté d'avoir blessé deux personnes. Le second aurait été l'auteur des coups de marteau et aurait touché trois manifestants.