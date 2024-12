Mardi 17 décembre, l'enquête sur les soupçons de violences policières dans le quartier des Minguettes à Vénissieux a été classée sans suite par le parquet de Lyon.

Les faits remontent a juin dernier, alors qu'un individu de 19 ans avait été frappé et avait écopé d'un coup de taser par deux agents de police. Survenue dans le quartier des Minguettes à Vénissieux la scène avait été filmée et largement partagée sur les réseaux sociaux. Une enquête avait alors été ouverte pour violences par personnes dépositaires de l'autorité publique, et le jeune homme avait porté plainte pour violences aggravées.

Mardi 17 décembre, le parquet de Lyon a annoncé que l'enquête avait été classée sans suite, les faits n'ayant pas pu être clairement établis par l'enquête. Une décision prise faute de preuves suffisantes, malgré la vidéo.

Des versions divergentes

Pour rappel, suite à la diffusion de la vidéo, les versions divergeaient. Si les autorités affirment que le jeune homme s'était réfugié dans un bar tabac afin d'échapper à une interpellation, un témoin et le cousin du jeune homme affirment qu'il n'avait rien à voir avec le groupe interpellé. Selon eux, il était simplement en service au sein du tabac et était sorti afin de demander aux policiers de stopper l'usage de leur bombe lacrymogène.

Violence policière de la BST à Vénissieux !

Un jeune commerçant , tasser, sorti de force et roué de coups de matraque. Actuellement, en garde à vue, son père est dévasté.

Le policier cache son visage @GDarmanin un commentaire ?#Vénissieux #ViolencePolicière #Minguettes pic.twitter.com/nC1Bm0JHCu — Bastien Quesada (@raychon698) June 5, 2024

Selon BFM Lyon, d'autres éléments indiquent que le jeune homme avait dit au policier de "dégager", suite à quoi l'une des policières l'aurait insulté. Le jeune homme aurait ensuite été violenté par deux policiers avant d'être transféré à l'hôpital.

