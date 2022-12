Escapades dans la région : le Pays de Gex, pour les amoureux du ski nordique

Le Pays de Gex, un territoire préservé caché entre le lac Léman et les montagnes du Jura, vous accueille pour une escapade hivernale reposante, au cœur de paysages grandioses qui séduiront les amateurs de ski nordique.

Nature préservée

Se ressourcer au cœur de forêts denses, bercé par le chuintement des skis et le craquement des branches qui ploient sous une épaisse couche de neige. Seul le cri lointain d’un lynx ou le chant du mythique grand tétras viendront parfois briser le silence de ce territoire à la nature préservée, encore épargné par le tourisme de masse. Bienvenue au Pays de Gex, la destination idéale cet hiver pour les amateurs de calme, de grands espaces et de ski nordique, à seulement 1 heure 30 de Lyon en voiture.

Un des centres nordiques les plus importants de France

Le domaine de la Vattay est l’un des centres nordiques les plus importants de France. Situé près du joli village de Mijoux, il s’étend du plateau de la Vattay aux forêts du canton de Vaud, en Suisse, et jusqu’à la vallée de la Valserine, au bord de la rivière éponyme. La Vattay peut se targuer d’être une destination incontournable pour les amateurs de ski nordique : pas moins de 130 kilomètres de pistes vous y attendent !

Le domaine s’est vu décerner le label Nordic France, qui atteste de la diversité des activités nordiques proposées ainsi que de la qualité des services et équipements. Pour apprendre ou se perfectionner, direction l’école de ski nordique de la Vattay où vous pourrez progresser aux côtés d’Alain Girod, fondateur du centre nordique en 1982, ou des sportifs de haut niveau Laurent Thévenard et son fils Jean-Marie, dont le frère n’est autre que Xavier Thévenard, qui a remporté à plusieurs reprises l’Ultra-Trail du Mont-Blanc. Enfin, pour redescendre au village de Mijoux, rien de plus facile : une piste damée vous y mènera en douceur depuis le domaine de la Vattay.

Le ski nordique sera mis à l’honneur le 22 janvier, lors de la fête nordique de l’Ain qui se tiendra cette année à Mijoux. Au programme : initiations encadrées par des professionnels, animations gourmandes, marché artisanal, handiski, découverte du biathlon laser et du ski de randonnée… De quoi se régaler !

Ski de fond ou skating ?

Le Pays de Gex, c’est cette étroite zone située au nord-est du département de l’Ain, blottie entre la frontière suisse et les montagnes du Jura. Un espace atypique, qui a la chance d’abriter les plus hauts sommets du massif du Jura, le Crêt de la Neige et le Reculet, tout comme des plaines au doux relief et des villages authentiques.

L’endroit est particulièrement réputé pour la pratique du ski nordique : le ski de fond classique mais aussi le skating. La première discipline, plus connue, consiste à évoluer sur des pistes damées, dans des traces marquées, avec un pas dit “alternatif”, le temps de balades plus ou moins longues permettant d’admirer les paysages gexois. La seconde a connu un véritable essor ces dernières années.

Plus intense que le ski de fond classique, le skating permet d’avancer plus ou moins rapidement en pas de patineur, dans un mouvement qui rappelle le roller. Aux pieds, des skis étroits et particulièrement glissants. Le compromis idéal entre le ski de fond et le ski alpin. Attention, si le mouvement rentre assez vite, les débuts ne se font pas sans douleur !

Raquettes et fondue au clair de lune

Au-delà du ski nordique, le domaine de la Vattay a balisé trois sentiers de raquettes, de 1 heure 15 à 3 heures de marche. Ils mènent notamment au chalet de Grande Grand, à plus de 1 400 mètres d’altitude, d’où vous aurez une vue imprenable sur le Haut-Jura, la Dôle et les Alpes ! Sur réservation auprès de l’office de tourisme, il est même possible de participer à une randonnée nocturne en raquettes, à la tombée de la nuit.

Une balade magique pour profiter de la beauté des paysages enneigés au clair de lune. Pour se réchauffer après l’effort, vous pourrez déguster une délicieuse fondue au coin du feu, dans un authentique chalet forestier. Pour les curieux, des randonnées en raquettes existent aussi en compagnie d’un guide de montagne afin de découvrir la faune locale. Là aussi, une fondue vous attend, mais cette fois-ci en pleine nature. Si vous parvenez à allumer un feu, bien sûr.

Luge attelée à l’ancienne

Comment faisaient les Gexois pour se déplacer autrefois, lorsque l’hiver avait recouvert les forêts, les routes et les villages d’une épaisse couche de neige ? Ils pouvaient compter sur leurs chevaux de trait comtois, ces fiers équidés à la jolie robe baie. Ne vous fiez pas à son allure trapue, le cheval de trait comtois est un animal au caractère agréable, doux et docile, qui vous fera découvrir avec plaisir son terrain de jeu.

Le guide de montagne et éleveur Nicolas Guitton vous propose d’embarquer pour une balade à l’ancienne, à bord d’une luge militaire des années quarante. L’occasion de découvrir l’histoire de la vallée de la Valserine, ainsi que le métier de Nicolas Guitton et sa ferme Equi’Table, située tout près de Mijoux.

Débutants bienvenus

Le Pays de Gex a également pensé aux amateurs de ski alpin, et notamment aux débutants. À Mijoux toujours, le domaine Mijoux – La Faucille offre un espace sécurisé pour s’initier au ski de descente. Douze pistes, dont la moitié de bleues (difficulté moyenne), vous attendent, pour dévaler les pentes gexoises enneigées depuis le col de la Faucille, à 1 323 mètres d’altitude, jusqu’à Mijoux.

Des itinéraires de ski de fond sont également proposés aux débutants pour appréhender la discipline tout en découvrant les alentours du village et les paysages grandioses du Pays de Gex.

Un stage de soigneur canin pour les enfants

Votre enfant vous harcèle pour que vous adoptiez un animal à la maison ? Voilà une expérience qui devrait le ravir au plus haut point. Partez pour une véritable expédition dans le Grand Nord, à bord d’un traîneau tiré par quarante-deux chiens guidés par leur musher. Un moment inoubliable et une excellente manière de découvrir les paysages grandioses du Pays de Gex, bien au chaud et sans effort.

Les premiers baptêmes de traîneau peuvent se faire à partir de deux ans. Les adolescents à partir de 14 ans peuvent même s’essayer au pilotage du traîneau !

Pour tous les enfants, à partir de 5 ans, il est possible d’accompagner le musher à l’occasion d’un “stage” de soigneur canin. À la tombée de la nuit, les quarante-deux chiens attendront impatiemment votre visite pour avoir leur pitance. Partager le quotidien de la meute le temps de leur dîner, une expérience inoubliable – et impressionnante – qui devrait susciter quelques vocations…

Le Cern accessible au grand public



Enfin, il serait dommage de passer à côté du Centre européen pour la recherche nucléaire (Cern), à la frontière franco-suisse. Le Cern étudie les lois de l’univers et plus généralement la physique fondamentale. C’est notamment là qu’a été créé le Web. Inventé par le chercheur britannique Tim Berners-Lee en 1989, le “World Wide Web” a été conçu à l’origine pour permettre aux scientifiques d’échanger rapidement des informations avec des instituts de recherche dans le monde entier.

Des expositions avec visites guidées gratuites ont été mises en place au Cern pour rendre leurs découvertes accessibles au grand public : l’univers et les particules qui le composent, le spectacle du Big Bang, un itinéraire cyclable pour découvrir les dernières expériences menées… Jusqu’au 31 décembre, une exposition temporaire est dédiée au boson de Higgs et ses fascinantes propriétés.

Où loger ?

• Jiva Hill Resort – Route d’Harée, Crozet - 04 50 28 48 48

• Gîte La Michaille – La Michaille, Lajoux - 04 50 41 32 45

• Camping Le Valserine – 288, route de Confort, Chézery-Forens – 04 50 56 20 88

Où manger ?

• La Mainaz – D1005 Route du col de la Faucille, Gex – 04 50 41 31 10

• Chez Feodor – 25 Le Village, Lajoux 09 52 14 55 09

• Restaurant des Bergers – 790, route de Divonne, Grilly – 09 67 46 46 73 ou 89, chemin du Bois-Candide, Ferney-Voltaire - 04 50 13 84 87

Comment s’y rendre ?

• 1 heure 30 en voiture depuis Lyon, 20 minutes depuis Genève

• En TER : 1 heure 30 pour Lyon – Bellegarde et 2 heures pour Lyon – Genève Cornavin + bus