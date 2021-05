Shopping à Lyon : sélection (de dernière minute) pour la fête des mères

Ce dimanche 30 mai, c’est la fête des mères. Pas de panique pour ceux qui l’ont oublié, Lyon Capitale est allé dénicher des cadeaux de dernière minute - et pour tous les budgets - dans les boutiques lyonnaises !

Sept bracelets en un

Inspiré des bracelets traditionnels marocains symbolisant les jours de la semaine, le semainier est une déclinaison de la bague du même nom, avec ses sept anneaux martelés en argent ou vermeil. À la fois raffiné et délicat, il est dessiné et fabriqué à la main par Camille, dans l’atelier de sa bijouterie joaillerie lyonnaise Pulp Jewels.

Bracelet semainier – À partir de 160 €.

Pulp Jewels – 8, rue de Fleurieu, Lyon 2e

Retour en enfance

S’il y a un objet qui nous fait l’effet d’une madeleine de Proust, c’est bien le bol breton, véritable clin d’œil à notre enfance. Charlotte, de l’atelier boutique Le Lab, lui apporte une petite touche originale en le personnalisant selon son inspiration. Le bol estampillé “Mère-Veilleuse”, avec son liseré rose et son intérieur décoré de fleurs délicates, est le parfait cadeau pour la fête des mères.

Bol breton “Mère-veilleuse” – 19,90 €.

Le Lab – 5, rue François-Dauphin, Lyon 2e

Les chaussettes se dévoilent

Jeux de transparence, motifs graphiques… les chaussettes de l’atelier lyonnais St Eustache sont dessinées à Lyon et fabriquées en Italie. Le modèle New York, inspiré du croisement des différents quartiers de la Grande Pomme, s’affiche en rose cerise pour le printemps. Originales, élégantes, elles réunissent la finesse du collant et la résistance des chaussettes classiques.

Chaussettes New-York Pink – 21 €.

Atelier St Eustache – Grand Hôtel-Dieu, pop-up du Village des Créateurs, rue Bellecordière, Lyon 2e

Utile et design

Parfait exemple de l’économie circulaire, ce vase est fabriqué à partir de bouteilles de vin recyclées. Sobre, innovant et esthétique, il est aussi unique, puisque aucun vase n’est exactement semblable aux autres. À choisir parmi deux tailles et trois couleurs – vert, transparent et brun – dans la toute nouvelle boutique de cadeaux Cigoire, qui met à l’honneur des créateurs émergents et responsables.

Vase Glo Up – 19,90 €.

Cigoire – 7, rue de l’Ancienne-Préfecture, Lyon 2e

Pause bien-être

Selva, c’est le tout nouveau concept store, à la fois boutique et institut, qui vient d’ouvrir en Presqu’île. Ici, le soin du visage est proposé sur mesure, grâce à un diagnostic réalisé sur place, par un professionnel. On définit votre type de peau, ses besoins, afin d’adapter les produits appliqués et les soins prodigués. Avant de partir, n’hésitez pas à faire votre shopping parmi les 30 marques françaises de cosmétiques naturels et responsables.

Soin du visage sur mesure – 70 €.

Selva – 24, rue des Remparts-d’Ainay, Lyon 2e

Création lyonnaise

Ce collier double en laiton plaqué or est dessiné à Lyon et fabriqué en France, non loin d’ici. On aime la finesse de ses mailles, son look à la fois contemporain et poétique et sa nacre délicate en forme de fleur. À noter, pour les adeptes de la lithothérapie, cette pierre délicate stimule l’imagination et la créativité !

Collier Aure – 49 €.

Pluie d’étoiles – 10, rue des Quatre-Chapeaux, Lyon 2e – www.pluiedetoilesbijoux.com

Pochette surprise

La pochette Pauly peut s’assortir avec n’importe quelle tenue : chic, bohème, décontractée… Dessinée et réalisée à la main à Lyon, au sein même de la boutique atelier Pauly, à partir de cuir et de fibres recyclés ou issus d’achat raisonné, elle est l’exemple même de la fabrication vertueuse. À noter : chaque pièce est unique et peut se fabriquer sur mesure, à la demande.

Pochette petite exploratrice – 60 €.

Atelier Pauly – 25, rue des Capucins, Lyon 1er

Mon beau foulard

Avec ses motifs animaliers revisités, le foulard en soie Doux Zébra peut se nouer classiquement autour du cou, se mettre dans les cheveux, s’accrocher autour d’un sac à main… Dessiné par une créatrice lyonnaise, il est à dénicher parmi tous les trésors de la boutique Alchimies, issus en grande partie de l’artisanat français voire local.

Foulard Doux Zébra – 70 €.

Alchimies – 4, rue François-Dauphin, Lyon 2e

Douce tunique

Pour trouver un vêtement original et à prix doux, direction la boutique Gaspard et Simone, sur les pentes de la Croix-Rousse. Pour un look évanescent et romantique à souhait, craquez pour cette ravissante tunique de la marque La Petite Française. Sa forme fluide, son encolure carrée, son joli volant sur le bas de la tunique et les épaules en font un must have de la saison !

Tunique Berlingot – 86 €.

Gaspard et Simone – 1, rue du Griffon, Lyon 1er

Un sac qui a du flow

Couleurs flashy, imprimés fantaisie, ce sac cabas en velours frangé s’impose comme un incontournable de cette saison. Chaque détail est étudié avec soin : anse en résine naturelle imitation bambou et peinte à la main, fermeture zip dorée, double poche intérieure… À choisir parmi différents motifs : écureuil, chat, oiseau, jeu de cartes…

Sac en velours – 248 €.