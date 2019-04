Sécheresse : des restrictions dans la Dombes au nord de Lyon

Le secteur de la Dombes dans l'Ain a été placé en situation d'alerte à la sécheresse. Des restrictions à l'utilisation de l'eau ont été mises en place aujourd'hui.

Les nappes souterraines n'ont toujours pas refait le plein au nord de Lyon. Le secteur de la Dombes, dans l'Ain, a été placé en état d'alerte à la sécheresse a annoncé la Préfecture de l'Ain dans un communiqué. Depuis le 15 mars, déjà, le secteur était en situation de "vigilance". En cause, une "recharge automnale et hivernale des nappes d’eau souterraine" qui n’a pas été "satisfaisante", selon la Préfecture. La situation s'est dégradée, avec des cours d'eau aux débits "historiquement bas" dans un secteur où la partie sud de la nappe phréatique observe "une baisse continue" de son niveau.

État d'alerte oblige, des restrictions à l'utilisation de l'eau ont été mises en place à compter d'aujourd'hui sur le secteur "Dombes-Certines". Cela implique plusieurs interdictions et limitations, parmi lesquelles le lavage de voitures hors station professionnelles, la vidange et le remplissage des piscines de plus de 5 m3, le lavage des façades, l'arrosage de 09h à 21h et le prélèvement des eaux souterraines. Le reste du département est maintenu en situation de "vigilance".