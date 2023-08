À Lyon, le réseau Crepi aide les femmes à retrouver un emploi

À 46 ans, Clarisse Motogo, originaire du Gabon, rencontre des difficultés pour retrouver un emploi à Lyon. Le réseau de clubs d'entreprises Crepi Lyon-Rhône lui est venue en aide.

Alors que le nombre de demandeurs d'emploi a légèrement augmenté au dernier trimestre dans le département du Rhône, le réseau de clubs d'entreprises le Crepi Lyon-Rhône (Clubs Régionaux des Entreprises Partenaires de l’Insertion), vient en aide aux plus démunis rencontrant des difficultés à trouver un emploi.

Des doutes en permanence

Malgré de solides compétences, pour certaines, retrouver un travail n'est pas chose aisée. Clarisse Motogo, mère de famille de 46 ans, a fait ses études à Lyon avant de repartir vivre au Gabon, son pays d'origine, pour travailler dans la logistique. Pour des raisons personnelles, en 2020, Clarisse et ses deux enfants s'installent de nouveau à Lyon. Dans le but de réintégrer le marché du travail français, la quadragénaire s'inscrit alors dans une formation en management de projet à Skema Business School. "C'est là qu'intégrer une entreprise en France s'est avéré beaucoup plus compliqué. C'était déjà ambitieux de venir en France et de laisser tout derrière soi, et là, il fallait que je retrouve un emploi", explique la quadragénaire.

"On commence à douter de soi" Clarisse Motogo, bénéficiaire de l'action Rebonds

Après sa formation, Clarisse s'inscrit donc sur Pôle emploi, "comme tout le monde" et enchaîne les entretiens, en vain. "À un moment donné, on se pose des questions, même si on a une grosse expérience derrière, je perds confiance en moi. Est-ce que mon profil intéresse vu mon âge aussi ?", se souvient la mère de famille. Elle confie n'avoir pas été retenue pour plusieurs entretiens en raison de son âge.

Un levier professionnel de réinsertion

Avec le soutien du ministère de l'égalité entre les femmes et les hommes, le réseau Crepi, en faveur de l'emploi, a déployé pour la première fois l'action Rebonds en 2022. Cette action vise à venir en aide aux femmes en situation de précarité qui n'arrivent pas à retrouver un emploi. "On organise la rencontre entre demandeur d'emploi et recruteur, notamment dans les métiers du bâtiment, mais pas que", explique Cécile Carrier, directrice du Crepi Lyon-Rhône.

CREPI aide les femmes en situation de précarité via l'action Rebonds © Emmanuel Gutman

En tout, 11 femmes ont pu bénéficier du programme d'aide pendant quatre mois, de décembre 2022 à mars 2023. Parmi elles, des femmes au parcours singulier, de tout âge, diplômées ou non, dont Clarisse Motogo. "Ma première question à Cécile a été mon âge, car quand on arrive à un âge avancé, c'est encore plus difficile d'être recrutée par un employeur", souffle la quadragénaire. Alors, pendant quatre mois, ces femmes ont participé à des ateliers collectifs, visitent des entreprises du bâtiment, des métiers de transport, "souvent des métiers masculins. On veut déconstruire le mythe de genre", appuie Cécile Carrier.

"On rebondit. Il y a un saut dans le sens où on a retrouvé une confiance en soi. Chacune des étapes était enrichissante, c'est une très belle expérience" Clarisse Motogo, bénéficiaire de l'action Rebonds

À la suite de sa formation, Clarisse Motogo a retrouvé un emploi en CDD chez Tereva, en tant que coordinatrice supply chain à la direction des approvisionnements. Quatre autres de ses camarades ont trouvé un emploi, chez JCDecaux, ou encore chez Alstom. Pour l'heure, le Crepi n'est pas en mesure de reprogrammer une deuxième session de l'action Rebonds et recherche des financements en ce sens.