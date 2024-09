Scooters, vélos, télés... remontés des profondeurs de la Saône

Jeudi 19 septembre, différentes entreprises et associations étaient invitées à se mobiliser pour nettoyer les déchets présents dans la Saône.

Les bénévoles de l'association Diving for Future étaient présents ce jeudi 19 septembre sous le Pont Clemenceau, dans le 9e arrondissement de Lyon, dans le cadre de l'événement Clean in Lyon. Objectif : ramasser les déchets abandonnés dans la Saône depuis bien longtemps.

"Mener des actions concrètes pour l'environnement"

Le repêchage a débuté aux alentours de 10 heures, tandis que les conditions climatiques étaient réunies en faveur des plongeurs ce matin avec une assez bonne visibilité au-delà de deux mètres de profondeur. Pour rappel, Clean in Lyon est un événement de collecte de déchets issue de l’union entre Everial et Harmonie Mutuelle, afin de "mener des actions concrètes de protection de l'environnement et ainsi avoir un impact positif local pour vivre dans un environnement sain."

Grâce à Clean in Lyon, Diving For Future, association créée il y a quatre ans afin de défendre et conserver l'environnement aquatique, plonge chaque année afin de collecter un maximum de déchets et de dépolluer la ville de Lyon. Julien Cottart, fondateur de l’association Diving For Future, fait ce constat : "C’est là où l’humain se trouve que vous trouverez le plus de déchets."

Bénévoles repêchant un scooter de l'eau

Clean in Lyon essaie chaque année de mobiliser les entreprises autour de cette grande opération de nettoyage et de dépollution pour rendre la ville de Lyon plus propre. Cette année, un "clean walk" se déroulera ce jeudi à partir de 17h depuis le campus du groupe ISG, dans le quartier de Vaise. Au programme : opération de ramassage, tri et bilan du ramassage, suivi d’un cocktail/buffet zéro déchet. Les bénéfices de cette journée seront ensuite intégralement reversés aux associations Diving For Future et Nettoyons Lyon.

