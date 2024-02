Les All Blacks face au XV de France lors de leur match au Groupama Stadium 14 novembre 2017. (Photo de FRANCK FIFE / AFP)

En moins de deux heures, l'ensemble des places pour le match entre la France et l'Angleterre le 16 mars prochain au Groupama Stadium a trouvé preneurs, au grand désarroi de nombreux fans qui sont repartis bredouille.

Des heureux et beaucoup de déçus. Comme à chaque mise en vente de billets pour un évènement, concert ou match, de nombreuses personnes se sont plaintes ce mardi sur les réseaux sociaux de la billetterie proposée par la Fédération Française de Rugby pour le match entre la France et l'Angleterre comptant pour le Tournoi des Six Nations 2024.

A lire aussi : France-Angleterre à Lyon : les 60 000 places vendues en moins de 2h

Une billetterie laborieuse

Si l'ensemble des places a été vendu en moins de 2 heures, de très nombreux internautes ont fait part de leur énervement sur les réseaux sociaux après avoir patienté plusieurs heures, en vain, sur le site de la FFR. "Scandaleux la gestion des billets pour France-Angleterre. 4h d'attente pour rien du tout, une file d'attente totalement bugué, vous nous faites honte" s'est exprimé Cedric sur X, en interpellant le compte de la fédération.

@FranceRugby scandaleux la gestion des billets pour France Angleterre, rien n'était prêt pour que tout se passe bien, 4h d'attente pour rien du tout, une file d'attente totalement bugué, vous nous faites honte, testez vos outils avant de les utiliser, merci — cedric (@Cedric_Fafa) February 27, 2024

D'autres internautes ont également fait part de leur mécontentement sur l'alerte pour l'ouverture de la billetterie pour le match, certains se plaignant de ne pas avoir reçu le mail pour prévenir de son ouverture ce mardi à 10 heures. "6 mois que tu es inscrit à l’alerte pour la billetterie France-Angleterre et le Jour J : zéro communication. Amateurisme !" s'est emporté Corentin sur X.

6 mois que tu es inscrit à l’alerte pour la billetterie France-Angleterre et le Jour J : zéro communication @FranceRugby 👏👏

Sans parler de la vente 15 jours avant le match et un silence radio total du service com’. Amateurisme !

La France un grand pays de sport …#FRAANG — Corentin'🇲🇨 (@Coco_ASM) February 27, 2024

Avec plus de 240 000 demandes pour un stade, le Groupama Stadium, pouvant accueillir un peu moins de 60 000 personnes, les déçus allaient forcément être plus nombreux que les heureux détenteurs de billets. "Foutage de gueule" pour Victoire, "une honte" pour Lolish, "du n'importe quoi" pour JB, les passionnés se sont montrés véhéments sur X alors que la FFR indiquait dès 11h45 que l'ensemble des places avait été vendu.

@FranceRugby votre billetterie France/Angleterre une honte !

Depuis 10h44 je suis à 100% bloquée sans pouvoir accéder à la vente ! J’ai rien touché ni réactualisé ou mis en veille ! Une amie arrivée après dans la file et a pu acheter des places

Vous êtes vraiment des incapables — Lolish Brone (@lau__brn) February 27, 2024

Le XV de France dans la tourmente

Après avoir perdu très lourdement face à l'Irlande à Marseille, avoir décroché une victoire inespérée à Edimbourg contre l'Ecosse, le XV de France a été tenu en échec dimanche à Lille par l'Italie (13-13). Un score historiquement nul pour les Bleus qui auront à cœur de mieux terminer leur Tournoi.

Une semaine avant de jouer dans un stade comble au Groupama Stadium face à l'Angleterre, les hommes de Fabien Galthié se déplaceront à Cardiff pour y affronter le Pays de Galles. Et si les places pour le Crunch sont désormais envolées, les déçus de ce mardi matin pourront se consoler en encourageant les Bleus au Principality Stadium de Cardiff. Quelques centaines de places sont encore disponibles pour Pays de Galles – France sur le site de la fédération galloise de rugby.