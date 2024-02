Le père Joannes Rivoire, accusé d'agressions sexuelles au Canada dans les années 60, ne sera finalement pas exclu de la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée.

Les procédures de renvoi lancées à l'encontre du père Rivoire, 93 ans, accusé d'agressions sexuelles sur de jeunes Inuits au Canada dans les années 1960, ont échoué, a annoncé mardi la congrégation des Oblats de Marie-Immaculée (OMI). "Nous avons épuisé toutes les ressources canoniques à notre disposition pour le contraindre à se présenter devant la cour afin de rétablir la vérité et la transparence et de rendre justice à ses accusateurs", a expliqué dans un communiqué la congrégation, fondée en 1816 et comptant 3 700 membres dans le monde.

Une procédure initiée après la visite d'Inuits à Lyon

Les démarches pour exclure le religieux, initiées à la suite d'une visite d'Inuits au siège de la congrégation à Lyon en 2022, ont toutes échoué, son avocat ayant invoqué la "santé déclinante de son client", a-t-elle ajouté. Le père Rivoire appartient donc toujours officiellement à cette congrégation de missionnaires et reste hébergé dans une communauté oblate en France.

En septembre 2022 une délégation de 9 inuits, dont deux enfants d'une victime présumée et une autre victime présumée, avait été reçue à Fourvière par la communauté du père Rivoire, qui résidait à l'époque dans un Ehpad de la Croix-Rousse à Lyon. Quelques jours plus tard, l'homme d'Église accusé d'agressions sexuelles avait accepté de rencontrer cette délégation venue du Grand Nord canadien.

"Profondément déçus" par cet échec, les membres de la congrégation des OMI indiquent "présenter (leurs) excuses à toute victime" d'un membre du clergé et précise qu'une "enquête indépendante sur les allégations de sévices sexuels portées contre Joannes Rivoire" reste en cours au Canada.

La France refuse son extradition

Envoyé en mission dans le Grand Nord canadien en 1960 et rentré en France après 33 ans de mission, le père Rivoire, qui dispose de la double nationalité, a toujours contesté les accusations à son encontre.

La justice canadienne avait émis un premier mandat d'arrêt contre lui en 1998 pour agressions sexuelles contre trois mineurs, et un second en 2022 après le dépôt d'une nouvelle plainte. Mais la France a refusé de le livrer à Ottawa, au motif qu'elle n'extrade pas ses ressortissants.