Savoie : la station de ski Val Thorens ouvre ce samedi 26 novembre

Initialement prévue le 19 novembre dernier, la station de ski Val Thorens en Savoie va ouvrir ses pistes ce samedi 26 novembre.

Pour le plus grand bonheur des passionnés de glisse, Val Thorens, la station de ski la plus haute d'Europe (2 300 m), ouvre ses pistes au public ce samedi 26 novembre. Faute de chutes de neige sur les points les plus bas de la station, Val Thorens avait décidé de reporter d'une semaine l'ouverture du domaine : "actuellement, l'enneigement en altitude est satisfaisant mais ne permet pas un retour ski au pied en station", précisait la station.

Les forfaits de ski et hébergements des clients achetés pour la Grande Première ont également été remboursés.

Un week-end festif attendu

Après de longs mois d'attente, la saison hivernale peut enfin démarrer. A l'occasion de son ouverture, le point culminant du domaine de ski des 3 Vallées met les bouchées doubles pour ses visiteurs, en proposant un week-end riche en festivités. Au programme : animations DJ, quiz, High Test by Decathlon sur la place Caron, projection de films de montagne, raclette party le samedi soir et feu d'artifice.

Au regard des conditions météo, la station savoyarde de Val d'Isère a également repoussé leur ouverture d'une semaine, la reportant au 3 décembre. Tignes, en revanche, lance sa saison en même temps que Val Thorens.

Lire aussi : Faute de neige, la station de ski Val d'Isère reporte son ouverture