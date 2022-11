Une opération de prévention routière pour les cyclistes le 28 novembre à Lyon

Dans le cadre de sa campagne "Lumière et vision", la Prévention routière organise une opération de sensibilisation auprès des cyclistes et utilisateurs de trottinettes.

Ouverte depuis le 15 octobre, la campagne nationale "Lumière et Vision" portée par la prévention routière se poursuit jusqu’au 30 novembre. Lundi 28 novembre, des membres de l’association mèneront une action au croisement du quai Sarrail et du cours Lafayette "qui correspond à un des lieux de passage vélo et Engin de déplacement personnel (EDPM) les plus fréquentés de France", souligne la Prévention routière.

De manière générale, les opérations organisées dans le cadre de "Lumière et Vision" se déclinent auprès des automobilistes, des deux roues motorisés, des vélos et des trottinettes. L’opération qui sera conduite lundi se concentrera sur les utilisateurs de modes doux, alors que dans la Métropole de Lyon, près de 38 millions de déplacements à vélo ont été enregistrés en 2021. Dans le même temps, 430 000 déplacements en trottinette électrique ont été comptabilisés. Des chiffres importants, qui progressent d’année en année et qui s’accompagnent dans certains cas d’une hausse de l’accidentologie.

Les membres de la Prévention Routière proposeront donc :