Savoie : Val Thorens sur le point de lancer sa saison de ski après de premières chutes de neige

Plus que quelques jours à patienter pour retrouver les pistes de ski. La plus haute station d'Europe, Val Thorens, lance sa saison le samedi 20 novembre à l’occasion de La Grande Première, un évènement qui mettra à l'honneur toutes les disciplines et qui tombe à pic après de premières chutes de neige.

Jour après jour le mercure descend et le début de la saison de ski se rapproche. Les premières chutes de neige ont déjà fait quelques heureux depuis le début du mois de novembre et l’envie de retrouver les pistes continue de grandir du côté des skieurs. Dès le samedi 20 novembre, les amateurs des sports d'hiver pourront retrouver les pistes avec l'ouverture du domaine de Val Thorens. La station de ski la plus haute d'Europe ouvre ses portes aux passionnés de glisse à l’occasion de la Grande Première, le week-end de lancement de la saison d’hiver en Savoie.

Au programme, l'installation d'un village pour tester du matériel, dont les dernières nouveautés, sur la place Caron. Afin de ne pas faire de jaloux, toutes les pratiques seront à l’honneur avec la présence d’une cinquantaine de grandes marques de ski, snowboard, ski de randonnée, ski freeride, etc.

L’hiver est enfin là ❄️😍 pic.twitter.com/YeKujrXMiw — ❄️ Val Thorens ❄️ (@Val_Tho) November 2, 2021

Un week-end festif

Il sera donc question de ski, mais pas seulement. Après deux mois d’attente et une saison blanche, la station veut faire dans la simplicité et dans le festif. Plusieurs films sur l'univers du ski et de la montagne seront ainsi diffusés dans la soirée et les plus gourmands pourront se laisser tenter par la raclette party qui sera accompagnée d’un feu d’artifice. Tout au long du week-end, les visiteurs pourront profiter d’une série d’animations.

