L’automne est là et en altitude c’est même le début de l’hiver. La station de Val Thorens a accueilli ses premiers flocons.

Depuis jeudi la station s’est revêtue d’un tapis neigeux, 5 centimètres de neige fraîche à 2300 mètres d’altitude, tout de même, et 50 centimètres sur ses sommets à 3000 mètres d’altitude. Les amoureux du ski et autres sports de glisse devront cependant attendre encore 2 mois l’ouverture de la station mais une chose est sure la neige est au rendez-vous.