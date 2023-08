Laurent Wauquiez prépare dans l'ombre les élections présidentielles de 2027. Cependant, sa méthode qui consiste à observer sans forcément donner son avis, ne fait pas l'unanimité. Nicolas Sarkozy l'a critiqué dans une interview.

Ce choix délibéré de Laurent Wauquiez, qui ne commente que très rarement les faits saillants nationaux est une tactique que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République entre 2007 et 2012, ne cautionne pas. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Nicolas Sarkozy a encouragé Laurent Wauquiez à changer de cap.

Sarkozy : "Si vous calculez petit, vous échouerez"

L'ancien chef de l'Etat a affirmé, en utilisant une métaphore sportive, que "si vous voulez gagner Roland-Garros et que vous êtes en finale, ce n'est pas en jouant petit bras que vous réussirez. (…) Un vrai leader doit se construire dans le combat, ce n'est pas quelqu'un qu'on prend par la main et à qui on dit : 'ce sera toi'".

"Si vous voulez devenir président de la République, il faut prendre des risques. Une chose est sûre, si vous calculez petit, vous échouerez" a déclaré Sarkozy, toujours à propos de Laurent Wauquiez, en insistant sur la nécessité d'avoir une attitude ambitieuse.

Sarkozy veut un leader capable de rassembler les amis de Zemmour, Macron et Ciotti

Dans cette interview, Nicolas Sarkozy a bien entendu inclut Laurent Wauquiez dans la liste restreinte des candidats ayant la potentialité de représenter leur camp, comme les ministres macronistes Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, ou encore l'ancien Premier ministre Edouard Philippe. Mais Nicolas Sarkozy souhaite "trouver un leader qui soit capable de rassembler les amis d'Éric Zemmour, Emmanuel Macron et Éric Ciotti".

À quatre ans des élections présidentielles, Wauquiez est confronté à une décision capitale : abandonner sa réserve et entrer pleinement dans l'arène politique, ou continuer à observer depuis les coulisses. Quelle que soit sa décision, il semble que la métamorphose de Laurent Wauquiez soit en cours, avec le soutien et les encouragements de Nicolas Sarkozy en toile de fond.