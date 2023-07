Saisies dans une cirque, quatre lionnes et une tigresse recueillies par un zoo de la Loire

Le refuge Tonga terre d'accueil du zoo de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire a recueilli quatre lionnes et une tigresse blanche, saisies dans un cirque présentant de nombreuses irrégularités.

Le zoo de Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire a accueilli cinq nouvelles pensionnaires. Quatre lionnes et une tigresse blanche ont été saisies dans un cirque présentant plusieurs irrégularités, puis recueillies, à la demande des autorités, par le refuge Tonga terre d'accueil du zoo.

"L'état de la tigresse est un peu plus inquiétant"

L'opération a nécessité la mobilisation d'une cinquantaine de gendarmes et d'inspecteurs de l'Office français de la biodiversité. "Les lionnes semblent en bonne santé, elles manquent un peu de muscle [...] en revanche elles sont dégriffées" explique le refuge dans une vidéo. Deux d'entre elles ont treize ans, les deux autres ne sont pas identifiées mais Tonga estime qu'elle ont autour de dix ans.

L'une des lionnes recueillie. (@Tonga)

"L'état de la tigresse est un peu plus inquiétant puisqu'elle a un grave problème de peau [...] nous espérons que la tigresse aille mieux dès que nous aurons les résultats (un prélèvement de peau a été effectué pour un diagnostic, Ndlr) et que l'on pourra lui donner le traitement adapté." Elle est quant à elle âgée de 11 ans.

Une soixantaine de lions recueillis depuis 2018

Les animaux sont pour l'instant en intérieur, le temps pour eux de s'adapter à leur nouvel environnement. Ils découvriront ensuite le monde extérieur "pour la première fois de leur vie".

Depuis 2018, Tonga terre d'accueil a recueilli une soixantaine de lions, lionnes et lionceaux, principalement issus de cirques. Le refuge accueille également des tigres, des primates, mais aussi des servals, mis en danger par un trafic illégal alimentant une hybridation entre cette espèce et un chat domestique. Le résultat de ce croisement, le chat de la race 'Savannah' est devenu très populaire auprès des particuliers depuis 2021 et alimente une trafic lucratif.

"À raison de plus de 100 € par semaine et par animal, l'accueil de ces cinq grands félins constitue une hausse très importante des frais d'entretien. Votre soutien est essentiel au fonctionnement de l'association !", rappelle Tonga Terre d'accueil.