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Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Rhône : un homme de 30 ans décède au travail après une chute de 12 mètres

  • par LR

    • Un homme de 30 ans est décédé ce vendredi 16 octobre après être tombé du toit d’un Ehpad sur lequel il se trouvait, à Larajasse, dans les monts du Lyonnais.

    Alors que plusieurs ouvriers préparaient leur journée à l’Ehpad La Passerelle, situé à Larajasse, près de Lyon, l’un d’eux a trouvé la mort ce vendredi 16 octobre. Selon nos confrères du Progrès, il s’agirait d’un homme de 30 ans qui serait tombé du toit sur lequel il installait ses outils. La chute d’environ 12 mètres a été fatale.

    Les gendarmes de la compagnie de Givors ont immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer les circonstances précises qui ont conduit cet employé de l’entreprise MFC Concept à chuter. Son patron, sous le choc, n’a pas souhaité s’exprimer. L’inspection du travail s’est par ailleurs rendue sur les lieux pour vérifier que les consignes de sécurité ont été respectées.

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