À l'appel de plusieurs associations lyonnaises, près de 200 personnes se seraient rassemblées à Saint-Just, dans le 5e arrondissement, samedi 12 avril.

L'association Saint-Just Respire organisait, samedi 12 avril, un rassemblement dans ce secteur du 5e arrondissement de Lyon pour dire "non au retour du trafic de transit" et défendre le nouveau plan de circulation. Ce dernier a été mis en place en août dernier, et a notamment entraîné la fermeture aux automobilistes de la montée du Chemin neuf. L'expérimentation, qui inquiète particulièrement les commerçants, doit se poursuivre jusqu'à l'été 2025.

D'après un communiqué de l'association, près de 200 habitants se sont rassemblés place Varillon, dans le quartier de Trion, ce samedi, aux côtés également des associations Droits du Piéton, La Ville à Vélo et Action Justice Climat. La députée LFI du Rhône Anaïs Belouassa-Cherifi et la maire du 5e arrondissement Nadine Georgel étaient présentes.

"Les habitants craignent un retour en arrière", assure Saint-Juste Respire. Et estime que sa mobilisation a suscité plus d'intérêts, proportionnellement au nombre d'habitants concernés, que celle du collectif des Défenseurs de Lyon et du Grand Lyon, dimanche 13 avril, rassemblant quelque 500 personnes.

