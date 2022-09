Le maire de Saint-Etienne, Gaël Perdriau, n'aurait pas procédé à un appel d'offres concernant l'organisation de deux spectacles, selon une information de France Info.

Le maire de Saint-Etienne était déjà dans l'œil du cyclone après les révélations autour de l'affaire de la vidéo intime concernant son adjoint Gilles Artigues. Un chantage à la vidéo intime dans lequel les enquêteurs le soupçonnent d'avoir joué un rôle, qui l'a déjà poussé à se mettre en retrait de la métropole de Saint-Étienne.

Il fait face ce lundi 26 septembre à un autre dossier dans lequel il est mis en cause. Le maire de Saint-Etienne Gaël Perdriau serait coupable de favoritisme dans le cadre du programme culturel de la ville. Selon France Info, l'élu n'aurait pas passé d'appel d'offres pour l'organisation d'un spectacle culturel, alors que la loi l'y obligeait pour un montant supérieur à 40 000 euros.

C'est le marché récupéré par la société "C'Kel Prod", spécialisée dans l'organisation de spectacles, qui est en cause. Elle est dirigée par un couple proche de Gaël Perdriau, "preuve en est le soutien affiché de sa directrice Marie Zambardi lors des dernières municipales", note France Info.

La municipalité a notamment fait appel à elle dans le cadre de l'opération "Pass Loisirs Seniors", qui propose des tarifs préférentiels pour les plus de 62 ans, avec deux contrats litigieux. L'organisation de deux spectacles de la saison 2020/2021 au Zénith de Saint-Étienne, un concert de Serge Lama et une représentation du "Plus grand cabaret du monde".