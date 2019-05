Rugby : le LOU quasiment qualifié pour les phases finales

Le LOU rugby a battu l’Union Bordeaux-Bègles ce dimanche (34-10), avec le bonus, et fait un très grand pas vers les phases finales.

Ca sent bon pour le LOU. Lyon a battu l’Union Bordeaux-Bègles ce dimanche (34-10) en empochant le bonus dans les ultimes instants. Lyon l’a emporté notamment grâce à quatre essais de Roodt, de l’insaisissable Arnold, d’Oosthuizen et du talonneur Ivaldi.

Lyon glane cinq précieux points au classement. Les hommes de Pierre Mignoni consolident leur 3e place et font un pas quasi certain pour les phases finales avec neuf points d’avance sur le 7e et premier non qualifié à deux journées de la fin de la phase régulière. Les Lyonnais se rapprochent également d’un barrage à domicile, à Gerland.