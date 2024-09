Alors que l'expérimentation dans la grande rue d'Oullins-Pierre-Bénite a débuté, des autocollants dénonçant le passage en force de la Métropole de Lyon ont été découvert dans la commune. Le maire de la Ville, Jérôme Moroge, comprend "l'exaspération de la population".

C'est un sujet qui n'a pas fini de faire parler et qui devrait donner lieu à de nombreuses passes d'armes entre la mairie d'Oullins-Pierre-Bénite et la Métropole de Lyon. Depuis fin juillet une partie de la grande rue d'Oullins (du pont d'Oullins jusqu'à la rue du Perron) a été mise en sens unique dans le cadre de "l'expérimentation des nouvelles mobilités" dans la commune. La Métropole écologiste entend faire passer une voie lyonnaise à Oullins-Pierre-Bénite.

Une mise en sens unique, jusqu'à la fin de l'année, qui ne passe pas auprès de la Mairie qui dénonce une décision "imposée par la Métropole de Lyon et qui provoque des réactions voire des poussées d'urticaire" dans un communiqué de presse envoyé ce mercredi 18 septembre.

"Des va-t-en guerre membres de l'exécutif métropolitain"

Ces derniers jours des affiches demandant l'arrêt de l'expérimentation et des autocollants ironiques rebaptisant le nom des rues ont vu le jour dans le quartier concerné. "Rue Fabien Bagnon", "Rue Jean-Charles Kohlhaas", du nom des deux conseilles métropolitain, pouvait-on lire.

"Certaines voies ont été rebaptisées, assurément avec beaucoup d’ironie, au nom de va-t-en guerre, par ailleurs membres de l’exécutif métropolitain, et de l’opposition municipale, passant par la force sur ce dossier de la Voie lyonnaise n°6" charge à son tour Jérôme Moroge dans son communiqué. Avant de poursuivre : "Nous déplorons évidemment ces actions mais pouvons comprendre l'exaspération d'une population qui ne se sent plus écoutée."

Après cette phase d'expérimentation qui dérange certains habitants et qui agace la municipalité, une troisième étape expérimentera le scénario proposé par la mairie, avec la mise à double-sens de la Grande rue à partir du début de l'année 2025.

"Nous espérons que le Président de la Métropole, Messieurs Bagnon et Kohlhaas entendront le message qui leur est envoyé" conclut Jérôme Moroge. Des messages et un communiqué qui ne devraient pas réchauffer les relations entre la Métropole écologiste et le maire LR d'Oullins-Pierre-Bénite.