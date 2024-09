Trois mois après la fin de la saison 3 de Drag Race France, les reines poursuivent leur tournée partout en France. Elles seront de passage à Lyon les 27 et 28 septembre.

"Qu'on me ramène mes reines !" C'est sûrement la phrase que prononcera Nicky Doll, la drag queen qui présente l'émission depuis 2022, pour lancer le spectacle de la saison 3 à Lyon. Il aura lieu dans l'Amphithéâtre 3000, au cœur de la Cité internationale.

Au programme, un spectacle créé de toute pièce autour des dix drag queens de la saison, dont les deux Lyonnaises Afrodite Amour et Edeha Noire. Entre costumes époustouflants, danse, humour et lip-syncs légendaires (autrement dit du play-black), les reines offriront chacune un peu de leur personnalité et de leur talent sur scène. De quoi rire, pleurer et rire à nouveau.

Bonne nouvelle pour les fans de l'émission : il reste de nombreuses places vendredi 27 et samedi 28 septembre. Les prix vont de 29€ à 59€ pour le premier soir et il reste quelques places en carré or à 79€ pour le second soir.