Oullins : la gauche dénonce l'"instrumentalisation" du projet de la Voie lyonnaise n°6 par le maire

Les élus de la gauche d'Oullins dénoncent une "instrumentalisation mensongère et illégale" du projet de la Voie Lyonnaise n°6 par le maire Jérôme Moroge.

Les élus écologistes et de la gauche d'Oullins-Pierre-Bénite accusent Jérôme Moroge, maire de la commune depuis le 6 janvier 2024, "d'instrumentaliser de manière violente, mensongère et illégale" le projet métropolitain d’apaisement des circulations et de la Voie Lyonnaise n°6.

Une "conflictualisation" du projet

Dans un communiqué de ce mercredi 17 juillet, les élus de l'opposition pointent "l'irresponsabilité" du maire, et "sa volonté délibérée de conflictualiser un projet d’intérêt public", en refusant le dialogue mené par les élus et équipes de la Métropole de Lyon. Ils l'accusent également de mobiliser les moyens humains et financiers publics de la commune pour "perturber le second Comité de suivi", "contribuer à l’installation d’une banderole dans l’espace public, avec des propos diffamatoires à l'encontre des deux vice-présidents métropolitains", et pour "organiser l’entrave à circulation sur la Grande Rue, en mobilisant les forces de police municipale, alors que cela constitue une infraction".

Une "trumpisation" du débat politique

Les élus écologistes et la gauche de la commune indiquent également condamner fermement la "trumpisation du débat politique local mené par M. Moroge depuis son investiture", l'accusant de faire de ce projet "un projet personnel d’exacerbation des tensions et des divisions au sein de la population d’Oullins-Pierre-Bénite".

Ils réaffirment également que le projet métropolitain de la Voie Lyonnaises n°6 est "un projet d'intérêt général", répondant "à des enjeux de sécurité, de santé publique et d’amélioration du cadre de vie profitable à toutes et tous".

