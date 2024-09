Du 18 au 22 septembre prochain, les établissements HCL ouvrent leurs portes au grand public, à travers différentes activités et visites à l'occasion des journées du patrimoine.

Comme chaque année les Hospices Civils de Lyon participent aux journées du patrimoine, cette année, ils vous proposent de découvrir et explorer les coulisses des hôpitaux Lyonnais, à travers une immersion au plus près du personnel soignant.

Disposée sur cinq jours, la quarantaine d'activités organisées se tiendront dans les différents établissements HCL et il y en aura pour tous les gouts.

Quelques activités insolites

Entre festival, expositions, visites ou conférences, voici quelques-uns des événements variés présentés cette semaine. Parmi ceux-ci, une chasse aux Invaders, proposée tous les jours de 9h à 20h à l'hôpital Edouard Herriot afin d'en apprendre plus sur l'histoire et l'évolution des pavillons de manière ludique.

Un escape game au sein du bloc opératoire de l'hôpital Lyon Sud, le samedi 21 septembre. Ou encore la découverte des coulisses du bloc opératoire et des appareils d'imagerie de l'hôpital de la Croix-Rousse à travers une visite guidée, également proposée le samedi 21 septembre. Enfin, plus inédit ce jour là, la découverte des brebis de l'hôpital Henry Gabrielle, dans le but de découvrir l'éco-pâturage, le mode de vie des brebis et la méditation animale.

